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必勝客「夏威夷比薩」只要35元！ 三星蔥卜肉比薩新登場
為慶祝在台35周年，「必勝客」自即日起至4月19日期間，推出「夏威夷小比薩35元」的限時加價優惠。另外必勝客也以宜蘭的三星蔥、卜肉等在地經典食材，推出「三星蔥卜肉國宴比薩」。另外「Pasta Hut」也推出3款海鮮系列的紙包筆管麵，帶來更豐富的點餐選擇。
必勝客自1986年登台，已經在台經營35年。為慶祝台灣消費者的長年支持，即日起至4月19日期間，只要選購外帶買大送大或外送買大送小的比薩方案，加價35元，就可以獲得「夏威夷小比薩」一份（原價360元），讓民眾共同分享喜悅（4月1日至4月5日不適用）
延續慶祝登台35周年，曾經以眾多庶民小吃為靈感的「Hot台味」系列比薩，也升級成為2.0版。首發的「三星蔥卜肉國宴比薩」，使用薄脆餅皮為基底，再使用以豬里肌搭配天然紅麴製成的「紅麴卜肉」，再配上宜蘭三星蔥段、莫札瑞拉起司，帶來更豐富的層次。
「三星蔥卜肉國宴比薩」自即日起至4月5日限量供應，定價710元，單點優惠價359元，也可以定價享買外帶大送大或外送買大送小的優惠，另有個人比薩199元的嚐鮮價，還有多種套餐組合可供搭配。同時必勝客也於同時段推出「三星蔥芝心餅」，每盒4入159元，同時還也與宜蘭生鮮超市喜互惠合作，有機會抽中購物袋、三星蔥油雞、三星蔥蛋捲等禮品。
必勝客新品牌「Pasta Hut」繼去年推出紙包筆管麵後，本次再新推出「海鮮系列」，共有波隆那海鮮、奶油海鮮、羅勒海鮮等3種全新口味，單點一份189元，套餐209元。即日起至4月30日期間，憑優惠碼21200，可享179元的嘗鮮優惠。
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