「西濱快」車禍頻傳 交通部擬砸35億打造國道級品質

台61線西濱快速道路日前在雲嘉大橋路段發生21車連環追撞車禍，釀成2死8傷慘劇，震驚社會，事後更發現西濱快全線308公里僅設一支濃霧偵測器，被稱為「窮人版高速公路」，引發熱議。

交通部長林佳龍今上午召集相關單位研商，強調要求儘速提出西濱優化計劃，除了全線增設氣象偵測設備外，交控系統整合也將再增建車輛偵測器、閉路電視攝影機、電子標籤偵測器及資訊可變標誌共164處，另包括路面改善，預計共將投入35億元經費，打造準國道級的安全品質。

交通部官員轉述，西濱優化計畫包括道路安全、智慧交控及服務品質等三面向，林佳龍指示公路總局邀請專家學者現場會勘，就土木工程及交通管理提供後續改善建議後，並由公總擬定改善計畫，籌措並爭取經費盡速改善，中長期計畫則分年辦理。

在加速設置能見度儀部分，公總將比照國道與氣象局合作的模式及規模，在西濱設置「氣象偵測設備」。此外，其餘12條東西向快速公路部分，公路總局也將和氣象局研議規畫設置位置及數量，以達快速公路全線設置目標。

交通部表示，西濱快目前針對交控系統，設有車輛偵測器91處、閉路電視攝影機200處、電子標籤偵測器102處及資訊可變標誌84處。公路總局後續也將進行全線系統整合設計，規劃再增加建置車輛偵測器67處、閉路電視攝影機2處、電子標籤偵測器54處及資訊可變標誌41處。

根據交通部估算，整體優化計劃經費約35億元，其中包括路面改善22億，後續會對道路自然沉陷部分盤點、測量後提出改善經費，計畫2至3年完成；交控改善約13億，後續再依西濵交通總體檢案專家學者意見再檢討增減路面改善、ITS、交通安全改善的經費及期程，預計3至4年完成。

此外，在監理面部分，交通部道安會將協調警察及監理單位，加強巡察，增加路檢聯稽頻率，嚴格取締超速及遭載，公路總局也將在今年底前增設兩處動態地磅站，以提升重車管理安全性。