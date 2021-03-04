阿塱壹古道入山需申請 違者最重罰15萬元！

台東與屏東縣境內的「阿塱壹古道」，是近年熱門旅遊景點，每年吸引逾4萬人次造訪攀登古道，但由於古道受自然保留區保護，入山需申請核准。今年初至今，已開出2張擅闖者各3萬元罰鍰。台東縣政府呼籲欲登古道民眾，依法申請，稽查人員將不定時巡查。

台東縣政府表示，阿塱壹古道位在旭海觀音鼻自然保護區內，擅闖者可依文資法108條規定，裁罰3萬元以上、15萬元以下罰緩；民眾要入山前8天，須向屏東縣政府牡丹鄉旭海或台東縣政府達仁鄉南田社區發展協會申請，10人成行，需聘雇1名解說員。

連結台東與屏東兩縣，全長約8.4公里阿塱壹古道，因自然生態環境豐富，且未受破壞，屏東縣政府為保護這塊淨土，於2012年畫定古道範圍為「自然保留區」，入山登古道需總量管制，每年吸引逾4萬人次造訪。去年10月1日開放台東端入山申請，限配50名額。

不過，有民眾為了省去申請麻煩，以及省下750元費用，就會偷偷闖入古道，但這樣未經申請許可的行為，已觸犯文化資產保存法；屏東縣政府去年統計共有5人擅闖古道，遭稽查人員開出5張罰單共計15萬元，今年則以開出2張共計3萬元。