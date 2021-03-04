快訊

政院拍板！退休軍教轉私校教師 退休俸、薪資都能拿

血流成河的街頭屠殺：緬甸開火鎮壓38死，國際社會怎救？

阿塱壹古道入山需申請 違者最重罰15萬元！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
今年初至今，屏東縣政府已查獲2名未經申請擅闖者，依文資法108條規定，各3萬元罰鍰。記者尤聰光／攝影
今年初至今，屏東縣政府已查獲2名未經申請擅闖者，依文資法108條規定，各3萬元罰鍰。記者尤聰光／攝影

台東與屏東縣境內的「阿塱壹古道」，是近年熱門旅遊景點，每年吸引逾4萬人次造訪攀登古道，但由於古道受自然保留區保護，入山需申請核准。今年初至今，已開出2張擅闖者各3萬元罰鍰。台東縣政府呼籲欲登古道民眾，依法申請，稽查人員將不定時巡查。

台東縣政府表示，阿塱壹古道位在旭海觀音鼻自然保護區內，擅闖者可依文資法108條規定，裁罰3萬元以上、15萬元以下罰緩；民眾要入山前8天，須向屏東縣政府牡丹鄉旭海或台東縣政府達仁鄉南田社區發展協會申請，10人成行，需聘雇1名解說員。

連結台東與屏東兩縣，全長約8.4公里阿塱壹古道，因自然生態環境豐富，且未受破壞，屏東縣政府為保護這塊淨土，於2012年畫定古道範圍為「自然保留區」，入山登古道需總量管制，每年吸引逾4萬人次造訪。去年10月1日開放台東端入山申請，限配50名額。

不過，有民眾為了省去申請麻煩，以及省下750元費用，就會偷偷闖入古道，但這樣未經申請許可的行為，已觸犯文化資產保存法；屏東縣政府去年統計共有5人擅闖古道，遭稽查人員開出5張罰單共計15萬元，今年則以開出2張共計3萬元。

樊姓古道解說員說，擅自闖入古道的民眾，大多是申請不到名額，或是想投機取巧，偷偷闖入的，雖然有設置稽查人員，但還是有人會沿著海岸避開稽查。另林姓遊客說，如果大家都想偷闖進來，對遵守遊戲規則的人來說不公平，既然政府這樣規定，大家就要遵守，他個人絕對支持開罰不守規矩的人。

台東與屏東縣境內的「阿塱壹古道」，是近年熱門旅遊景點，每年吸引逾4萬人次造訪攀登古道，但由於古道受自然保留區保護，入山需申請核准，並由稽查人員查核資料。記者尤聰光／攝影
台東與屏東縣境內的「阿塱壹古道」，是近年熱門旅遊景點，每年吸引逾4萬人次造訪攀登古道，但由於古道受自然保留區保護，入山需申請核准，並由稽查人員查核資料。記者尤聰光／攝影

屏東縣政府 台東 文資法

延伸閱讀

禪寺、橘黃花墻、親子公園都能順遊！「出磺坑古道」探訪亞洲第一口油井

女山友登郡大山疑墜崖 南投搜救隊入山漏夜搜救

隨隊登屏風山失足摔落溪底 39歲男命危搶救中

南澳金洋國小明起跋山涉水走3天 入深山找舊部落的根

相關新聞

美麗「南澳神秘沙灘」禁兩年半 終於宣布解禁水域活動

宜蘭南澳神秘沙灘有峭壁、海蝕洞等，美景天成，吸引遊客，但在107年9月2日連續有沙灘車被瘋狗浪捲入海，造成重大死傷，縣政...

阿塱壹古道入山需申請 違者最重罰15萬元！

台東與屏東縣境內的「阿塱壹古道」，是近年熱門旅遊景點，每年吸引逾4萬人次造訪攀登古道，但由於古道受自然保留區保護，入山需...

花蓮春節返鄉客運專車搭乘率低 縣府清明續試辦但減班

花蓮縣政府春節連假首度將返鄉專車從原本僅火車，增加公路客運，但來回共8班次僅零星乘客，搭乘率不到1成，外界質疑是因為火車...

機車追撞重傷倒地 2護專「男」丁格爾立馬救人被讚爆

宜蘭三星鄉大隱地區日前發生一起機車追撞事故，騎士重創骨折倒地不起，由於剛好放學時間，附近聖母護專學生林育祥及簡嘉宏得知，...

基市消防裝備升級 面罩達人眼全視界88% 救災更有保障

基隆市消防局採購200組包含氣瓶、背架、擴音面罩、第2人救援面罩的空氣呼吸器裝備，發給外勤消防員，並於今天上線服勤。消防...

水岸第一排 基隆港東岸招商 頂樓天空綠廊將成打卡熱點

台灣港務公司在基隆港東3、4碼頭擴建旅客服務設施下月底完工，港方已辦理招商，委外經營1樓停車場、2樓候船室和頂樓天空綠廊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。