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台北車站內「消費抵房費」 天成飯店最高可折1,200元
隨著「台北加碼Go」補助告罄，台北天成大飯店自主推出「憑消費發票補助房價」活動，最高可折1,200元。
台北天成大飯店位於捷運台北車站M3出口旁，五鐵共構交通便捷，加上台北車站近年商圈發展蓬勃，每日有將近70萬的人流商機，鎖定地域優勢，即日起至4月30日推出「享購天成住房專案」，可憑台北車站內當月消費發票，每張發票折抵房費300元，依房型人數每人可憑一張發票折抵。
業者指出，兩人成行周日至五入住雙人房或雙床房含早餐每晚專案價1,399元起，周六與連續假期每晚專案價1,699元起，溫馨家庭四人房專案價2,999元起，搭配享購天成發票折抵活動，雙人房最高可再折抵600元(憑台北車站內當月2張發票)；憑發票以此類推三人房最多可折抵900元(3張發票)；四人房最多可折抵1,200元(4張發票)，等同四人入住溫馨家庭房每人只要450元起，再加贈飯店自助式早餐。
此專案需透過官網或電話訂房，天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688。
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