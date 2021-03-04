快訊

政院拍板！退休軍教轉私校教師 退休俸、薪資都能拿

血流成河的街頭屠殺：緬甸開火鎮壓38死，國際社會怎救？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北車站內「消費抵房費」 天成飯店最高可折1,200元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北天成大飯店推出台北車站內「消費可抵房費」活動，最高可折1,200元。圖／台北天成大飯店提供
台北天成大飯店推出台北車站內「消費可抵房費」活動，最高可折1,200元。圖／台北天成大飯店提供

隨著「台北加碼Go」補助告罄，台北天成大飯店自主推出「憑消費發票補助房價」活動，最高可折1,200元。

台北天成大飯店位於捷運台北車站M3出口旁，五鐵共構交通便捷，加上台北車站近年商圈發展蓬勃，每日有將近70萬的人流商機，鎖定地域優勢，即日起至4月30日推出「享購天成住房專案」，可憑台北車站內當月消費發票，每張發票折抵房費300元，依房型人數每人可憑一張發票折抵。

業者指出，兩人成行周日至五入住雙人房或雙床房含早餐每晚專案價1,399元起，周六與連續假期每晚專案價1,699元起，溫馨家庭四人房專案價2,999元起，搭配享購天成發票折抵活動，雙人房最高可再折抵600元(憑台北車站內當月2張發票)；憑發票以此類推三人房最多可折抵900元(3張發票)；四人房最多可折抵1,200元(4張發票)，等同四人入住溫馨家庭房每人只要450元起，再加贈飯店自助式早餐。

此專案需透過官網或電話訂房，天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688。

台北天成憑發票可享房費折扣。圖／台北天成大飯店提供
台北天成憑發票可享房費折扣。圖／台北天成大飯店提供

發票 台北車站 早餐

延伸閱讀

刮刮樂沒中別丟！「美侖商旅」序號抵房費 最多省999

名字與飯店「同音」享優惠！天成文旅住一晚 每人650

他PO內湖雙人房！一床竟懸空釘牆上 網傻眼：像監獄

天成集團跨品牌合作 推全台第一包飯店聯名款乖乖

相關新聞

類出國2.0大退燒！3個月慘剩不到500人搭乘

新冠肺炎疫情衝擊全球，當民眾不能搭機出國，「類出國」便成為旅遊新選項。我國分別在去年8月、12月起，相繼推出類出國1.0...

台北車站內「消費抵房費」 天成飯店最高可折1,200元

隨著「台北加碼Go」補助告罄，台北天成大飯店自主推出「憑消費發票補助房價」活動，最高可折1,200元。

一顆360元月銷5千盒！最夯甜點精品級Hygge肉桂捲 獨家祕訣是？

5倍價的肉桂捲，竟讓大家甘願等上數十天，一個月熱賣5000盒！今冬最夯甜點的幕後推手「卡個位Cutaway」，30歲CEO的三個獨家祕訣是？

美廉社動員組「巷口旺來隊」 挺台灣農民認購鳳梨100噸

全民挺鳳梨，天天吃起來！美廉社也宣布今年預計將引進上百噸鳳梨，於第2季開始在美廉社天天直送社區新鮮開賣，同時也將增加自有...

全國合法露營場僅一成 綠委開公聽會促法制化

台灣常態性露營人口已突破2百萬人，相關產業總產值更上看40億元，但今年2月8日為止，全國合法露營場僅一成，民進黨立委張廖...

30歲以上女性快做子宮頸抹片檢查 方馨：花不到6分鐘

子宮頸癌發生率為女性癌症發生率第9名、死亡率第8名。藝人方馨受衛福部國民健康署邀請，拍攝子宮頸抹片篩檢宣導影片，她今日在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。