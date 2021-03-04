美廉社動員組「巷口旺來隊」 挺台灣農民認購鳳梨100噸

全民挺鳳梨，天天吃起來！美廉社也宣布今年預計將引進上百噸鳳梨，於第2季開始在美廉社天天直送社區新鮮開賣，同時也將增加自有品牌商品心樸市集果乾之產能，並著手研發鳳梨加工類新產品，三商家購企業旗下品牌也全都動起來，包括專賣安心認證好物的心樸市集，會同主廚開發鳳梨餐點料理，3月菜單將鳳梨入菜；美廉社都會姊妹品牌「美廉城超」，也再次推出廣受好評的鳳梨健康飲，全品牌動員。

美廉社統計，自有品牌心樸市集無添加果乾逐年熱銷，鳳梨原本就佔此類別排名第3，每年使用約50噸鳳梨製作，1年可賣出5萬多包。今年預估產能再加碼提高2成，購買量能增加到60噸，並規劃出口外銷果乾相關製品。

美廉社也邀請民眾一同擔任巷口鳳梨應援隊，全台近800家美廉社門市新鮮鳳梨將以成本價新鮮開賣，鳳梨產期長，估計今年常態銷售將可達40噸，約3萬多顆。同時，心樸市集無添加鳳梨果乾後續也預計推出買1送1優惠方案，號召全民力挺台灣鳳梨。