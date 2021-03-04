類出國2.0大退燒！3個月慘剩不到500人搭乘

新冠肺炎疫情衝擊全球，當民眾不能搭機出國，「類出國」便成為旅遊新選項。我國分別在去年8月、12月起，相繼推出類出國1.0和2.0。起初1.0開賣時幾乎秒殺，相當熱烈，逾1萬人參與體驗，不過根據民航局最新統計，到了類出國2.0，自12月以來，僅427人參加。對於類出國大退燒，民航局長林國顯說，跟航空公司發現客機載貨效益更高、以及類出國2.0模式與現有交通方式重疊有關。

國內航空業拚客運市場自救，中華航空、長榮航空、台灣虎航及星宇等四家國航公司，都推出類出國行程，類出國1.0由台虎在去年8月6日首發。為了振興航空業，交通部長林佳龍再推出類出國2.0，放寬航班可在不同機場起降，只要起降一端在桃園機場即可，單趟飛行時間至少3小時，單程票價5500元以上，將結合在地遊程。2.0則由星宇在去年12月19日打頭陣。

不過當時就有航空業者擔憂，恐「雷聲大雨點小」，尤其類出國1.0在中秋、國慶連假時，就明顯退燒，如今又要求單趟飛行要3個小時以上，這已經不是在體驗出國，而是在浪費時間，類出國在重要節慶推可以，但當做常態只會讓消費者疲乏。

果不起然，根據民航局最新統計，類出國1.0共執行58架次、載客1萬309人；類出國2.0到目前僅執行四架次、載客427人。

對於類出國明顯退燒，林國顯今天說，可能與航空公司發現客機載貨效益更高、還有類出國2.0跟既有交通模式重疊所致。

林國顯說，類出國1.0是原地起飛和降落，航空公司會願意，是因為飛機都得動，當機組員三個月沒動就要重新受訓，燒點油錢可以省下以後將面對的麻煩。

林國顯說到了2.0，邏輯上希望開放桃園機場以外的地區，活絡台灣其他地點，不過這就跟國內現有運輸有些重疊。而當時為了不想跟既有交通產業衝突，所以交通部訂價格就訂得比較高，希望打造像空中郵輪一樣的旅遊方式，不是比交通時間快，而是以遊程豐富度來搶客。不過他也坦言，也許這樣的設計，讓產品有所問題，消費者不見得埋單。

林國顯強調，不管是1.0還是2.0，都不是以賺錢為目的，而是希望飛機、機組員仍維持在可用的狀態，不要到時候全部重來。

至於會不會還有3.0，林國顯說，還是要看航空公司有無提出需求，主要希望飛機不要空等，如果能開發新的旅遊方式，也樂見。目前市場、業者沒有這個需求，可能類出國不太容易經營，但如果有提出，民航局會支持。