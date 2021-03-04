30歲以上女性快做子宮頸抹片檢查 方馨：花不到6分鐘

子宮頸癌發生率為女性癌症發生率第9名、死亡率第8名。藝人方馨受衛福部國民健康署邀請，拍攝子宮頸抹片篩檢宣導影片，她今日在記者會上分享，隨著年紀漸長，之前就有開始做子宮頸抹片檢查，但因工作忙碌，中間偶爾漏掉1、2年，幸好再次檢查都沒有問題，她呼籲女性30歲、有性行為者至少每3年做1次免費子宮頸抹片檢查，花費時間不到6分鐘，卻可有效率的確認健康。

台大醫院婦產科醫師陳美州表示，子宮頸癌是女性常見癌症，一年超過650人死亡，癌前病變時，病人沒有症狀，沒有出血，也不會有異常分泌物，除非到非常末期才有症狀，所以難以從有無症狀來判斷有沒有罹癌。

對此，國民健康署癌症防治組組長林莉茹表示，子宮頸抹片檢查雖無法避免癌症，卻有助於發現早期子宮頸癌前病變及癌症，可降低癌症發生率與死亡率；早期子宮頸癌存活率高達9成以上。

根據國民健康署107年子宮頸抹片檢查及癌症登記資料分析顯示，子宮頸抹片檢查可發現高達97.3%的子宮頸癌前病變，以及早期0至1期子宮頸癌個案，未篩檢者發現子宮頸癌早期機率降為46.7%；相較三年內曾篩檢者，未曾篩檢者「罹患子宮頸癌風險」竟高出3.7倍。

林莉茹說，大部分子宮頸癌是經由性行為感染人類乳突病毒（HPV）所致，有時感染10至20年後才進展為子宮頸癌，所以任何有性生活經驗或停經者，仍須定期抹片檢查。

針對檢查的注意事項，陳美州說，前1、2天不要進行性行為、不要盆浴、不要使用陰道塞劑，並盡量避開月經時，再去做切片檢查。

國民健康署代理署長賈淑麗表示，子宮頸抹片篩檢補助30歲以上婦女，建議每3年至少做1次抹片檢查，符合篩檢資格為民國80年（含）以前出生，且曾有性經驗的女性，只要攜帶健保卡和身份證，至健保特約提供抹片檢查的醫療院所，即可接受篩檢服務，也可查詢健保快易通APP，預先了解上次檢查時間，確定是否符合篩檢資格。