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輕熟女成月亮臉！3個月飆胖16公斤 北榮搶救腦內風暴

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
一度因「庫欣病」爆胖16公斤的翁小姐，經過北榮內視鏡團隊成功摘除6公分腦內腫瘤後，現在體重不但回到48kg均勻體態，還可以跟著可愛的女兒一起打扮得美美的。圖／北榮提供
一度因「庫欣病」爆胖16公斤的翁小姐，經過北榮內視鏡團隊成功摘除6公分腦內腫瘤後，現在體重不但回到48kg均勻體態，還可以跟著可愛的女兒一起打扮得美美的。圖／北榮提供

36歲從事美髮業的翁小姐，愛美總維持美妙身材，然而，一年半前體重莫名直線上升，曾經三天就胖五公斤，「只喝水、沒吃東西都在胖」，最多一個月重達10公斤，3個月竟從49公斤飆到65公斤，平常就愛自拍的她，現在成了月亮臉，皮膚也變得粗糙冒痘痘還有毛髮增生，甚至四肢水腫及無力，後來在住家的南部醫院透過影像檢查找到腦下垂體竟有6公分巨大腫瘤，還包覆鄰近的大血管及神經構造，確診為少見的「庫欣病」，於是決定北上榮總，終於在鼻內視鏡手術團隊的協助下成功摘除這顆腦內不定時炸彈，連阿嬤都不可思議地說「開腦竟然可以從鼻子進去！」

北榮新陳代謝科主任陳涵栩表示，庫欣病是一種內分泌與賀爾蒙障礙引起的腦瘤，發生率約每百萬新加十個，算是少見疾病，通常女男比例為5:1，台灣每年約新增60-70個病患；而由腦下垂體引起的庫欣病占三分之二，腎上腺約一成，也有癌症所引起，臨床門診多因「突然變胖」來求醫，然而，跟一般胖子的區別是，患者會肌肉無力、皮肉較薄伴隨骨質疏鬆。

北榮一般神經外科醫師王緯欣表示，庫欣病目前沒有藥物治療，在所有腦下垂體腫瘤中最難以診治，摘除的過程跟大小無關，只要體內還有一點點的殘餘，對內分泌影響都會非常大，不單是外表，還有血壓、血糖等慢性病的健康威脅。

北榮鼻頭頸科主任藍敏英表示，翁小姐術後幾乎未發生鼻部不適或嗅覺喪失等併發症，異常增高的賀爾蒙也很快下降，在新陳代謝科、鼻頭頸科及神經外科等多專科的追蹤下，體重及臉型回復以往樣貎，影像檢查亦無殘瘤，不須再接受輔助性的藥物及放射線治療。

由於腦下垂體腫瘤及其他顱底腫瘤若有神經血管的侵犯，除傳統開顱手術外，要從鼻子的通道進行手術，難度是相當的高，要達到腫瘤完全切除又保存內分泌及神經的功能更是難上加難，此一案例因此獲得國際知名期刊Neurosurgical Focus Video封面刊登肯定。

鼻內視鏡並非新創手術，北榮104年起由鼻頭頸科藍敏瑛主任與一般神經外科王緯歆醫師共同組成「經鼻內視鏡手術團隊」，與美國匹茲堡醫學中心合作，已完成超過400例手術，更共同發表10餘篇相關論文，其中，庫欣病手術個案約占了10至15例。

北榮耳鼻喉頭頸部喉頭頸科主任朱本元(中)率領北榮鼻內視鏡多專科團隊。記者陳碧珠／攝影
北榮耳鼻喉頭頸部喉頭頸科主任朱本元(中)率領北榮鼻內視鏡多專科團隊。記者陳碧珠／攝影
北榮鼻內視鏡多專科以不需開顱、微創鼻內視鏡手術切除翁小姐腦下垂體腫瘤，術後未發生嗅覺喪失等併發症，體重臉型也恢復以往樣貌。圖／北榮提供
北榮鼻內視鏡多專科以不需開顱、微創鼻內視鏡手術切除翁小姐腦下垂體腫瘤，術後未發生嗅覺喪失等併發症，體重臉型也恢復以往樣貌。圖／北榮提供

手術 腫瘤 醫師

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