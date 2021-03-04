釣魚簡訊「詐」不停 消基會呼籲用這3招防集團詐財

近來詐騙集團鎖定金融業，假冒金融業名義發送釣魚簡訊。為了防止民眾遭簡訊釣魚詐騙，消基會今天呼籲，金融機構約定手機號碼變更應臨櫃辦理、遲延轉帳生效並訂金額上限。此外，金管會和各家銀行就應站在主管機關和企業社會責任的角度，協力教育消費者。

消基會指出，近三周連續發生多起網站簡訊釣魚詐騙事件，詐騙集團都是接近周五連假前夕發送釣魚簡訊，而且是假藉國內不同金融機構名義，製作了數十個不同的釣魚網站，嚴重影響國內金融安全。

消基會指出，為防止釣魚簡訊詐害事件一再發生，金管會應要求銀行在發送簡訊給客戶時，內容不得載入網路連結，並確實宣導。而網路轉帳不一定非得「隨轉隨即轉帳」，何不建立「遲延半日，甚至一日的緩衝時間」的選項，讓消費者可以約定為轉帳時的選項，以便消費者一旦受到詐騙時，還有追回款項的機會。

消基會認為，銀行端發現消費者手機號碼有更動情形，應立即通知原手機用戶，並同時限制使用轉帳（禁止轉帳或轉帳有更嚴格的金額上限），並立即通知消費者應「臨櫃」申辦「（接收）通知手機號碼變更」，如此方可有效阻絕詐騙集團詐財得逞。

此外，詐騙集團猖獗，網路銀行轉帳功能的開通，應要求民眾臨櫃申辦，不宜開放網路開通。

消基會認為，在科技犯罪，網路銀行或網路APP的資安技術尚未精進到可以降低犯罪、即時杜絕民眾損失的時候，金管會和各家銀行就應站在主管機關和企業社會責任的角度，協力教育消費者。企業在行銷與服務的過程，已享有相當的經營利潤，就應撥付相當比例對民眾進行數位教育，除了降低數位知識的落差外，更可以培養防詐能力。