水情更嚴峻！高雄今凌晨停止支援送水台南

南部地區水情再趨嚴峻，高雄今天凌晨零時起停止送水台南，南區水資源局副局長鄒漢貴表示，代表水情更嚴峻，南化水庫必須增加出水量，全民要更嚴加節省用水，現有水庫蓄水量要撐到今年7月。

鄒漢貴說，據高屏溪攔河堰水情監測，今早8點川流量為7.9CMS( 每秒／立方公尺)，相較於上周8點多CMS，又再下探。代表長期沒有下雨，河川流量持續下降，屬「突發事件」，暫停支援台南，是要確保各別區域水情穏定。

目前台南地區曾文烏山頭水庫合計蓄水量是1.1億立方公尺，南化水庫蓄水量降到4000多萬立方公尺已經不足五成。台南地區目前每日需水量約100萬立方公尺，曾文系統出水60萬立方公尺，南化水庫出水量原本35萬立方公尺，在高雄停止支援以後每日的出水量要從要增加到38到40萬立方公尺。

南水局表示，台南目前的水情燈號是橙燈，減量供水，如果水情持續惡化，燈號恐轉為紅燈，進入分區供水影響層面就很大。