荔枝椿象蟲蟲危機爆發 果農繳卵片3天進帳逾2萬元

去年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，縣府首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片至少要有10顆蟲卵，成效佳。今年碰上長期乾旱，天氣回暖，台南區農業改良場植保人員在中埔鄉，發現越冬荔枝椿象成蟲取食龍眼及荔枝新梢，上月22日起持續收購卵片，至今10天以中埔鄉繳交逾3萬2千片最多，有果農228連假全家總動員繳交5200片，進帳2萬6千元。

「荔枝椿象比去年嚴重！」中埔鄉樊姓果農在深山柚仔宅種荔枝樹，發現樹上葉片滿滿荔枝杜椿象卵片，利用228連假旅外家人返鄉，全家總動員收集卵片，繳交鄉公所，共繳5200片，比賣荔枝做工還賺得多。

中埔公所農業課說，去年首次收購，隔壁水上鄉農民拿卵片繳最多，今年換中埔果農，果農為避免影響蜂蜜採花蜜，未噴藥，造成荔枝椿象爆發。縣府上午召集山區鄉鎮公所人員，討論化學防治、生物防治及及物理防治，其中施放荔枝椿象天敵平腹小蜂生物防治，8日首次採用，選定竹崎鄉、梅山鄉、中埔鄉、番路鄉共5公頃荔枝、龍眼田區，分3次施放。

化學防治啟動，請農民配合嘉南區防治期程，每公頃補助2千，請洽詢農會；物理防治法收購到5月31日，收購時間周一至周四上午9點至下午3點。地點：梅山、竹崎、番路及中埔鄉公所，其他鄉鎮至上述4鄉鎮公所繳交，收購標準，每片至少10顆未孵化荔枝椿象卵，每片5元。