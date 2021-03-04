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今天起西半部空品恐轉差 指標汙染物是PM2.5

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
今天起台灣環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，除北部以外，西半部空品均恐達「橘色提醒」等級，指標汙染物為細懸浮微粒。圖／中市府環保局提供
今天起台灣環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，除北部以外，西半部空品均恐達「橘色提醒」等級，指標汙染物為細懸浮微粒。圖／中市府環保局提供

環保署空氣品質預報，今天起台灣環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，除北部以外，西半部空品均恐達「橘色提醒」等級，指標汙染物為細懸浮微粒；台中市政府已啟動應變措施，包括提前通知前30大固定污染源降載減排，通知營建工地及清潔隊加強道路洗掃街作業，並持續監控空氣品質狀況，提醒市民留意空品變化、做好自我防護措施。

環保局表示，今天起東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，且清晨及夜間混合層高度較低，水平及垂直擴散條件轉差，易累積汙染物且將有霧影響能見度，依預報資料顯示，中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級；明天5日環境風場為偏東至東南風，西半部地區仍位背風側，空氣品質仍為「橘色提醒」等級。6日鋒面通過及東北季風增強，西半部擴散條件逐漸好轉且有雨，空氣品質也將逐漸好轉。

環保局表示，市府持續監控台中空品，並執行相對應應變作為，包括提前通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地及清潔隊加強道路洗掃街作業、出動稽查人員加汙染染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高污染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等，減緩空品惡化，並橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息，同時也督促中火配合執行降載減排措施。

欲掌握空品即時狀況，可至環保局空氣品質監測網：http://bit.ly/1PYK6fP、台中市空氣品質預報網：http://eqec.epb.taichung.gov.tw/EQEC/EQEC_aqiPicture.aspx查詢。

空氣品質 台中市

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