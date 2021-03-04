這次有自由座！高鐵清明車票開賣20分鐘 狂售18.8萬張
為服務旅客於清明節4天連假期間返鄉掃墓及出遊踏青需求，台灣高鐵公司規畫自4月1日（四）至4月6日（二）為期六天的清明假期疏運，期間加開229班次列車，總計六天提供1094班次列車的旅運服務，同時維持自由座服務。車票今天凌晨零時開賣。
高鐵說，這次加開229班次列車，南下109班，北上120班，今凌晨零時開放訂位後，20分鐘內即完成近18萬8千餘張車票訂位；截至上午8時共完成23萬2千餘張車票完成訂位。另按照高鐵規畫，各車次維持3至5節自由座車廂。
為服務提前返鄉掃墓的旅客，於3月20日、3月27日連續兩個周六晨間加開1303車次南下列車（6:50南港站發車）以及3月21日、3月28日兩個周日加開1316車次北上列車（13:45左營站發車），並自今天凌晨零時起同步開放預購，歡迎旅客多加利用。
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