買木瓜挺果農竟成冤大頭？林佳龍：不因個案改變初衷

去年11月間，台中東勢鄉劉姓果農的木瓜園遭不明人士持刀惡意破壞，果實落滿地，讓果農又氣又痛心，交通部長林佳龍當時還認購12箱青木瓜。不料今傳出疑是自導自演，對此，林佳龍辦公室回應，不會因為單一個案改變初衷，將會持續關心與協助青農。

當時劉姓果農報警，希望有目擊者幫忙捉破壞者。林佳龍獲知訊息後，向劉姓果農買12箱青木瓜相挺，並在臉書發文表示，聽到青農的木瓜田被惡意破壞，甜木瓜之路止於青木瓜，心血毀於一旦，讓人心疼；另還詢問，已收到12箱青木瓜，現在考慮怎麼吃，「大家有推薦的食譜嗎？」

今傳出，警方追查後發現，是劉家雇用的越南籍移工所為，遭懷疑是自導自演，還將2人以涉嫌誣告、詐欺，報檢察官偵辦。

林佳龍辦公室說，最初部長得知此新聞，基於協助台中在地青農的想法，訂購12箱青木瓜給予實質協助，並於年前致贈同仁及朋友。案情已由檢警偵辦，尊重調查，對案情沒有評論，希望能早日釐清。