台鐵清明連假車票狂賣23.8萬張 長途熱門時段已售完

因應清明疏運旅客需要，台鐵自4月1日（周四）起至4月6日（周二）計六天，全線加開各級列車總計151班，今天凌晨零時起開放購票。台鐵說，截至今日上午9時止，總計完成15萬1879筆、23萬8012張訂票，訂票過程順利。

台鐵說，完成訂票之旅客，務必於兩日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取車票，將於3月6日上午9時重新釋出供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵局訂票網頁( https://www.railway.gov.tw )剩餘座位查詢功能。

台鐵稍早接受聯訪時表示，該次連假訂票比二二八連假預訂車票更熱門，推估與清明屬於台灣傳統節日，返鄉民眾比較多。車站跟車上空間都要配戴口罩，進站也要量測體溫。飲食方面，3月2日已放寬。針對站票限制是否還是每列城際列車150張、每節車廂15人，則還在規畫中，台鐵說會視交通部和中央流行疫情指揮中心指示辦理。

以下為截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況

(一)台北往台東方向

4月1日10時以後至4月2日18時以前，長途自強號座位已售完。

(二)台東、花蓮往台北方向

4月5日7時以後長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況

(一)台北往高雄方向

4月1日19時至4月2日10時，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往台北方向

4月5日10時至17時長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況

(一)高雄往台東方向

長途各車次自強號尚有座位。

(二)台東往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開北花優惠復興號，4月2日臺北往花蓮5684次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘票。