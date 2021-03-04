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周六下半天再變天 彭啟明：中部以北將有顯著降雨機會
天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，東北風顯著減弱一些，不過北部及中部山區仍有些較中低層雲系通過，主要是中國南方仍有小系統發展移入，北部雲量較多，偶有些局部短暫陣雨，但偶爾仍有機會看到些陽光，中南部多雲到晴，山區雲量較多，有些局部陣雨。
他說，這兩三天到周六，靠地面風向由東北風逐漸轉為偏東風到東南風，溫度也將逐步回溫，雖然離前周日有點悶熱還有點差距，但已經回溫非常多。
彭啟明說，今天北部仍涼涼的，預計這波回溫，略比昨天回溫1-2度，高溫約21-22度，周五、周六兩天白天高溫，北部可以到25-27度。中部今天可以到23-25度，明後天可以到26-28度，南部今天約24-25度，明後天可以到27-29度，可以期待明後天的天氣。
下一波的改變會在周六下半天，他說，預計有波鋒面及東北風再度報到，周六下午開始北部雲量轉多，晚起從北部開始就會轉為有雨天氣，會持續到周日，中部以北有顯著降雨機會，南部也有些可能，不過預估雨勢還是不夠大，對紓解西部旱象還是有段距離。
他說，這波也會降溫，北部又會類似這兩天的天氣，降溫到15-20度，涼涼的感覺，周六下半天到周日的戶外活動可能要留意一些，受到雨天干擾機會高。未來這兩周大致維持類似情境，幾天晴幾天偶雨，溫度也是上上下下波動。
彭啟明表示，近期在中國南方的擾動頗多，已經是十足的春天的天氣系統特性，常常不時有小系統發展移入，這樣的系統，都還不夠旺盛，降下的雨還不夠多，但下雨不下雨的感受差很多，多數的預測工具都無法掌握，甚至觀測也常無法看到，只能靠即時的監控才有辦法。
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