中南部注意霧霾 吳德榮：今晚起降雨轉明顯影響範圍增

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天東半部有局部短暫雨的機率；華南有中層雲系間歇性移入台灣，各地雲量偏多、有偶飄零星小雨的機率；今晚至明晨中層雲較厚、降雨較明顯，影響範圍也較大。

大氣雖漸回暖、但雲量偏多，氣溫回升幅度不大，各地白天舒適、早晚稍涼。中南部易有霧及空汙，金馬也容易起霧。今天北部15至23度，中部14至26度，南部15至27度，東部14至26度。

他說，周六至周日晨、鋒面影響，中部以北、東半部轉有局部雨，並有較大雨勢；冷空氣不強、低溫略降。周日白天起至下周一鋒面已通過、降雨範圍逐漸縮小，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部多雲時晴；北台涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。

下周二、周三另一波東北季風增強，氣溫稍降；北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴。