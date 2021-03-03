新作取材阿美族祭典 布拉瑞揚:給成長中需要力量的人

舞作「沒有害怕太陽和下雨」之中，年輕舞者在舞台上來回揮汗奔跑，海洋、汽機車、城市街道影像透過投影緩緩流過他們的身體，象徵過去和未來的生命旅程。「這個作品獻給成長過程需要力量的人。」編舞家布拉瑞揚表示，訓練過程中舞者不斷質疑這是舞蹈嗎？擔心能否通過高體能挑戰？「只要肯提問，你就成長了！」因為，每個令你害怕的時刻，都是讓你勇敢和成長的時刻。

布拉瑞揚舞團新作「沒有害怕太陽和下雨」，今天在淡水雲門劇場舉行發表會。此作探討阿美族部落階級成年禮的精神，是布拉瑞揚第二支根據部落田調完成的舞作，並邀請台東高中原民學生加入。原定去年作為兩廳院台灣國際藝術節的表演節目，卻因疫情延遲。今年重返舞台，4月23日於雲門劇場首演，票房已突破九成。

2017年，布拉瑞揚走進台東阿美族部落，遇到一群「巴卡路耐（Pakarongay）」年齡階層的青少年。「巴卡路耐」意為「成為人之前」，指的是阿美族十二到十八歲的青少年。他們必須跟著兄長上山下海學習傳統技藝，包括挑水、砍柴、山林與海洋採集、作戰訓練等，透過身體訓練鍛鍊意志力。當體力不支、意志動搖時，兄長會牽起弟弟的手，唱出歌謠「沒有害怕太陽、沒有害怕下雨」，觸動布拉瑞揚創作靈感。

訓練過程中，舞者一如阿美族的「巴卡路耐」，接受各種高難度體能訓練，一天要跑步好幾個小時。「在極度疲累中，人們會展現最真實、動人的一面。」布拉瑞揚希望透過舞作捕捉和傳達這一面。他向部落耆老請示後，帶著舞者進入四天三夜的部落年祭，體驗阿美族青少年的晉升儀式。