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變性網紅罔腰自曝懷孕案 高市衛生局依社維法函送法辦
變性網紅「罔腰」日前自曝懷孕、進行人體試驗，引發爭議。高雄市衛生局表示，當事人已完成意見陳述，相關調查結果會函報衛福部處理；社群上的不實言論，已依違反社會秩序維護法函送偵辦。
變性網紅罔腰接連在社群分享懷孕、進行人體實驗，還秀出媽媽手冊等。衛生局先是赴高醫調查，釐清沒有罔腰所述人體試驗情事，又發函給當事人罔腰要親自或以書面陳述意見，說明網路文章內容。
高雄市衛生局表示，當事人已完成意見陳述，相關調查結果會函報衛福部處理；有關社群上的不實言論，已依違反社會秩序維護法函送偵辦。社維法第63條第5項，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處三日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。衛生局也提醒民眾，在網路發言應謹言慎行。
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