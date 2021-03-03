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失智症團體提建議 政策應納患者意見

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
左起失智者代表蘇惠美、台灣失智症協會理事長賴德仁、彰化縣戀戀半線失智症協會榮譽理事長詹麗珠、花蓮縣失智症關懷協會理事長曾敬惠等人提出三大失智症建言。(photo by臧品安／台灣醒報)
左起失智者代表蘇惠美、台灣失智症協會理事長賴德仁、彰化縣戀戀半線失智症協會榮譽理事長詹麗珠、花蓮縣失智症關懷協會理事長曾敬惠等人提出三大失智症建言。(photo by臧品安／台灣醒報)

「應將失智者與家屬的意見納入政策，才能落實失智者的人權保障！」台灣失智症協會理事長賴德仁3日指出，2021年初應公布「失智症政策綱領2.0」的初步成果，但至今仍未公告，呼籲政府應提高失智症政策層級、將失智照護服務納入常態性服務等三大建言。

政策應納失智者意見

失智者代表蘇惠美顧問分享，她在2012年確診阿茲海默症，至今已將近10年。她認為，應讓有表達能力與病識感的失智者充分表達意見，才能真正給予幫助，建議中央及地方政府都應採納失智者意見，透過補助成立「失智者諮詢顧問小組」，邀請失智者代表，參與政策制定與檢討會議。

「有些專業人員對於失智症病程與症狀仍不了解。」高雄市聰動成長協會總幹事吳淑棉建議，應增加失智專業人員與照服員課程數量，相關科系也應提供失智課程與實習，失智識能及友善教材也要納入義務教育課程，增進全民對失智症的認識。

「我們很重視失智者的人權，但相對應的是安全問題！」台灣失智症協會秘書長湯麗玉說，希望失智者保有人身自由，但他們可能出門後就走丟，但也不應以安全為由，將他們關在家中。她建議，應加強失智識能與友善宣導，建置失智者安全防護網，並藉由跨部會合作，保障失智者在財務、交通及人身等面向的安全。

失智症團體提三建言

賴德仁指出，2017年底衛福部公布「失智症政策綱領2.0」，其中「2020失智友善台灣555」的目標，即失智家庭照顧者有5成以上獲得支持和訓練、失智症人口有5成以上獲得診斷及服務、全國民眾有5%以上對失智有正確認識及友善態度，預期2021年初呈現成果，但目前尚未公告，呼籲政府儘速公告2020成果數據，供民眾檢視政策實行現況。

賴德仁總結失智症民間團體提出的三大建言，一、中央地方應提高失智症策層級，確保失智者、家屬與團體參與；二、將失智照護服務納入常態性服務，加強專業人員訓練與學校教育；三、建置安全防護與權益保障制度，發展法規串聯資料與部會合作，並提供2022年、2025年、2028年之目標達成建議。

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失智症 德仁 人權

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