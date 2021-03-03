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連假結束墾丁住房跌半 業者自推優惠更盼官方加碼

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
228連假結束後，國旅指標性的墾丁非假期訂房率跌破5成，小琉球只有3成，旅宿業者競相推出優惠方案自救外，也向縣府喊話再加碼補助。記者潘欣中／攝影
228連假結束後，國旅指標性的墾丁非假期訂房率跌破5成，小琉球只有3成，旅宿業者競相推出優惠方案自救外，也向縣府喊話再加碼補助。記者潘欣中／攝影

屏東縣為搶救淡季旅遊，1月底推出「春遊屏東宿省千元」專案，結果1萬個名額10天就用完，但農曆和228兩個連假外，仍持續受到疫情陰霾影響訂房，國旅指標性的墾丁非假期訂房率跌破5成，小琉球只有3成，旅宿業者競相推出優惠方案自救外，也向縣府喊話再加碼補助；縣府交旅處表示，中央已有規畫旅遊補助，縣府會加強活動推廣和小鎮旅遊。

今年初受到部立桃園醫院群聚事件影響，又碰上團體旅遊旺季及農曆春節，恆春半島旅遊業受到不少憂心疫情的退房衝擊，飯店業者粗估取消和延後的的團客約1成，有業者大嘆，農曆春節連假7天應該全滿，因受臨時退房影響卻未滿，營業損失數百萬，「春遊屏東宿省千元」專案在年前就用完，農曆年後到4月清明連假，除了228連假，都競相推出優惠方案拉抬低迷住房率。

「官方帶頭效果比業者自推優惠來得好！」墾丁福華飯店總經理張積光說，年前縣府和業者合推的「5+5」補助受到好評，才推出10天就額滿，雖然旅宿業持續推出補助及折扣方案，但效果遠不如官方號召，面對趨緩的疫情，盼縣府趁旅遊淡季再加碼；縣民宿協會也向縣府喊話，本月真正進入旅遊淡季，墾丁核心區非假期訂房率跌破五成，區外更慘，「春遊屏東宿省千元」應加碼延續。

縣府交通旅遊處說，「春遊屏東宿省千元」補助告罄後，旅宿業不斷反映再加碼旅遊補助拉抬淡季旅遊，但中央單位已有旅遊補助規畫，縣府預算調配也需盤點，加碼機會低，會在各觀光區推出小鎮旅遊，鼓勵國人利用旅遊淡季到屏東，也請旅宿業者趁淡季做好準備，迎接疫情趨緩後的國旅市場。

屏東縣 疫情 連假

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