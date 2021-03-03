5G基地台補助辦法出爐 2023年4成基地台國產化

前瞻基礎建設計畫第三期預算年初在立法院院會三讀通過，其中最受爭議的5G基地台建設兩年155億元補助預算，NCC於今（3）日討論出最終補助規則，將於下周公告後即上路。補助將以電信業者「5G事業計畫構想書」中的基地台數量承諾為基礎，超過部分給予補助，並依據建設數量、頻率數量，與國產化程度設定補助級距，預計2023年可達到40%國產基地台、5年內5G基地台數比原承諾多出三倍。

NCC表示，補助目的是希望業者5G基地台建設能「加碼」或「加快」，補助方式原考慮單純以「5G標金比例」分配，最終改為綜合「頻寬數量機制」與「建設競賽機制」計算補助金額。

NCC說明，補助將以各電信業者參與5G競標前提出的「5G事業計畫構想書」中承諾的基地台數字為基準，超過的基地台才給予補助，並依據建設數量、頻率數量，與國產化程度設定補助級距；同時，將比較所有業者的「成績單」，超過門檻數越多，補助比率越高；每家業者每年度申請補助金額不能超過申請範圍建置費用總金額的49.99%；另外，也將鼓勵業者使用國產設備，目標2023年前瞻第三期後，基地台國產化可達40%。

NCC表示，五家業者投標時的構想書中，承諾總計五年建設16700座基地台，得標後的開台事業計畫書中，則規劃五年建設25150座基地台， 在政府確定有加速機制後，由業者所提交的電台規劃書計算，最終應可到56500座基地台，等於比原先增加了三倍之多。

補助申請時間將從今年5月起交件，可算入2020年開始，到2021年9月前完工的基地台，NCC將於9月截止前，陸續實地驗收基地台是否符合申請規格。