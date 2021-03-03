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學霸醫師的iPad筆記術！這3個筆記App、3大活用技巧必學

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
醫學系的教科書、原文書、科目超級多，活用iPad搭配Apple Pencil做筆記讓林渝軒唸書事半功倍。記者黃筱晴／攝影
醫學系的教科書、原文書、科目超級多，活用iPad搭配Apple Pencil做筆記讓林渝軒唸書事半功倍。記者黃筱晴／攝影

現代學生是否已經快忘了手寫筆記的樂趣？但透過iPad、Apple Pencil，以及各種好用筆記App的幫忙，手寫也能很輕鬆，還能快速與現有的資料、圖表整合，甚至可搭配錄音檔，比傳統筆記更方便又有效率。這次透過「學霸」雙和醫院林渝軒醫師的分享，教大家活用iPad做筆記的小技巧！

林渝軒指出，自己是在大五的時候開始使用iPad Pro搭配Apple Pencil作爲筆記工具，除了因為原本就是使用MacBook、iPhone，蘋果生態系無痛上手之外，筆記電子化的好處也非常多，像是隨時可以檢視、新增、分享，還有保存建檔的便利性也大勝傳統筆記。再加上Apple Pencil的書寫手感與反饋速度幾乎就像實際拿著筆一樣，使用之後真的覺得相見恨晚，因此非常推薦大學生使用iPad搭配Apple pencil作為主力筆記工具。

3招必學！學霸級筆記技巧

先消化再筆記、先架構再細節

手寫速度雖然通常比打字還慢，但等於多了在腦中整理資訊的時間，因此做筆記時務必先消化、摘要重點再寫下來，研究也證實手寫確實比打字更有助於記憶。課程一開始也會先列出大架構，再將聽到的重點筆記對應到不同架構中，將細節補齊。透過iPad手寫筆記也不會受紙張大小限制，有更大空間可以畫箭頭、做心智圖，更幫助學習。

活用線上資料輔助

不管是電子版書籍還是網路上的資料，都可以隨時擷取搭配做筆記，大幅省下過往K書還要先影印、剪貼的手工藝時間。林渝軒醫師還會使用OneNote的「套索工具」，將複雜的人體器官圖選取起來當參考圖，快速又精準地描邊手繪，更省時省力，也免去帶紙本書籍資料出門、減輕肩膀負擔。甚至忘了帶尺、螢光筆少了1色都沒關係，只要有Apple Pencil在手，變身任何書寫工具都不是問題。要是課堂上來不及抄怎麼辦？拿起iPad直接用鏡頭拍下投影片、板書內容，就可以直接貼在筆記裡，圖表、資料等也可以直接匯入老師的講義內容再加上個人筆記。

分類整理、隨時更新優化

知識是一層一層堆疊起來的，不可能一次就把所有東西都學完，透過iPad不只隨時可作筆記，透過分類管理，更可以隨時透過關鍵字在檔案庫中搜尋查找，並針對同一主題的內容持續加深、加廣、更新最新知識在同一份筆記中。以前用紙本書只能貼上密密麻麻的便條紙輔助，現在只要一鍵新增頁面、修改、移動整段內容都一眨眼就能完成，雲端同步備份，也不用怕搞丟筆記了。

學霸推薦！3款筆記App

OneNote

是iPad內建的備忘錄之外，林渝軒最主要的手寫工具。自己的分類方式也是將分科架構先列出來，再依照器官、疾病繼續新增子分層做分頁筆記，無紙張邊界限制是最大特色。搭配Apple Pencil更是幾乎可以完成所有筆記所需功能，最常運用「套索工具」將手繪的圖案、手寫筆記直接選取，可放大縮小，或是移動、複製到不同位置，是傳統筆記做不到的事。醫學日新月異，要在筆記中補充新資訊也很方便。

Notability

是林渝軒主要用來讀原文書的App，分頁式的版面讀起來比較方便，也有多樣化的筆刷可以搭配使用，還可以匯入共筆筆記，老師的講義、投影片。最棒的是還有錄音功能，可以與筆記進度同步，非常適合在課堂中使用，完整紀錄寫到某個地方時，老師正在講什麼。

Notion

最大好處是有下拉式選單設計，可以用來整理成文字、複習考試內容時使用。讓自己可以經常思考這個問題的答案是什麼，反覆主動回憶內容，複習更有效。但這款App目前無法搭配Apple Pencil手寫字，只能使用Scribble隨手寫功能輸入文字，所以是林渝軒沒有特別要使用手寫功能時才會使用。

做筆記時，Smart Selection功能會運用裝置上的機器學習來分辨手寫文字和圖畫，輕鬆選取和剪下手寫文字，並貼到另一文件成為鍵入文字。記者黃筱晴／攝影
做筆記時，Smart Selection功能會運用裝置上的機器學習來分辨手寫文字和圖畫，輕鬆選取和剪下手寫文字，並貼到另一文件成為鍵入文字。記者黃筱晴／攝影
「Notability」的錄音功能可以與筆記進度同步，非常適合在課堂中使用。圖／蘋果提供
「Notability」的錄音功能可以與筆記進度同步，非常適合在課堂中使用。圖／蘋果提供
全系列iPad現在都可以搭配Apple Pencil使用，超級方便。圖／蘋果提供
全系列iPad現在都可以搭配Apple Pencil使用，超級方便。圖／蘋果提供
iPad的「多工處理」可同時使用2個App，輕鬆開啟網頁找資料，複製參考內容貼到筆記中。記者黃筱晴／攝影
iPad的「多工處理」可同時使用2個App，輕鬆開啟網頁找資料，複製參考內容貼到筆記中。記者黃筱晴／攝影

學霸 器官 手繪

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