開搶預告！星宇航空 X 環島之星遊台東 3月5日開賣

台灣微旅行又有新玩法！易遊網與星宇航空獨家合作，鎖定清明連假、打造「星宇航空X環島之星雙星假期漫遊台東」系列遊程，4月3日上午9:30出發，推出2~3天的山海之旅，除了一次體驗全台兩大最吸睛的空、陸交通，這也是星宇航空首度飛台東航班，史無前例僅此一梯。

行程安排，去程搭乘星宇航空，從桃園沿東海岸前往菲律賓上空，再從台灣南部順時針環台飛往台東，進行3小時的空中巡禮；回程則安排全台最萌的觀光列車「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，車上可嗨玩多項娛樂設施。「雙星假期漫遊台東」共推出5款遊程商品，商務艙含稅售價35,999元起，經濟艙17,999元起，皆含來回交通、飯店住宿、特色遊程、餐食饗宴等全包式體驗。

若想購買純飛行體驗，單程含稅5,500元，可另加購飯店或回程機票。

想要優先卡位，易遊網開放兩日遊商品，商務艙2組、經濟艙25組席位，供玉山卡友於3月4日上午11點搶先預訂，並且結帳輸入「ESUN1000」，還能再現折1,000元。正式開賣日期則為3月5日上午11點。

易遊網表示，凡預訂「雙星假期漫遊台東」，還可獲得獨家星宇搭機禮包、環島之星Hello Kitty聯名周邊、易遊網專屬禮包、台東特色伴手禮等多項紀念禮。此外，候機室也特別與台東鹿野冰品品牌「春一枝」合作，讓旅客搶先品嘗5日同步正式上市的夏雪芒果冰棒，是以有芒果界LV之稱的台東特產「夏雪芒果」製成的新品。