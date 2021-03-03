59歲丈夫失智三遭共照中心退貨 民間單位建言盼接地氣
原在花蓮大學任教英文的曾敬惠，2017年其59歲的先生從復健科醫師被確診為年輕型失智患者，因為退化太快引發情緒精神問題，先後被當地三個失智共照中心以人手不足、超出服務範圍婉拒退貨，好幾次教課教到一半都不得不離開教室回家應急，先生後來強制送進精神科護理之家。
「教書這麼久，從來沒想過自己家人有被退學的一天。」曾敬惠感嘆「自己的家庭也算有醫療背景，在照顧上還是面對很多挫折。」因此不但成立花蓮縣失智症關懷協會，也期望政府在長照服務能明訂失智專業功能定位，例如：提供據點一定失智的專業人員比例，並加強教育訓練及考核，才能共享長照基金與給付。
台灣失智症人口急速攀升，衛福部2017年公布的「失智症防治照護政策綱領2.0」，訂出2020年達成「失智友善555」目標，也就是5成以上照顧者獲得支持與訓練、5成以上患者獲得診斷、5％以上民眾對失智症有正確認知，此一目標目前僅新北市公開宣布達陣，台灣失智症協會今日透過記者會連袂全台16個失智症民間團體，呼籲政府盡快公告成果數據，並提出三大建言盼更接近地氣，落實失智照護。
台灣失智症協會理事長賴德仁表示，政府長照2.0雖然納入失智照護成立共照據點，看似有許多美意，使用上還是有很多挑戰，這三大建言包括：(1)提高政策等級，邀請有病識感且有表達能力的失智者代表參與政策制定(2)加強長照體系的失智照護服務訓練及考核(3)透過法規的串聯建置更完整的失智安全防護與權益保障制度。
除了曾敬惠以失智症家屬的身分參與其中，2012年被確診為阿茲海默症、也是台灣失智症協會失智者諮詢顧問小組之一的蘇惠美建議，中央及地方政府可透過補助成立「失智者諮詢顧問小組」，讓失智者充分表達意見，才是真正的幫助失智者。
台灣失智症人口2019年已超過29萬人，衛福部估計2031年失智人口更將倍增至46萬人，屆時每100位台灣人有超過2位失智者，失智症已是全世界各國的重要議題，面對民間單位的意見，衛福部長照司副司長周道君表示，2020「失智友善555」三項目標大抵已完成，實際數據成果將根據業務進度做出報告，最新2021年失智行動方案也已提高目標，預期2021 年-2025 年台灣失智症確診率提升至 7 成，社區識能率達全人口數7%。
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