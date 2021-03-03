台東清明返鄉專車 台鐵12日開放網路訂票

清明節連續假日台東至樹林台鐵返鄉專車12日開放網路購票，台東縣政府提醒設籍台東民眾可直接在台鐵購票系統訂票。另外，返鄉、返工各1往返列車服務，不提供換票服務。

台東縣政府交通及觀光發展處今天表示，清明返鄉專車台鐵將提供樹林到台東返鄉、返工各1列車次，售票及購票方式納入台鐵購票系統銷售。相關訂票資格規定比照台鐵現有規範辦理，提供鄉親在訂購返鄉專車時能有更好、更便利的服務與體驗。

交觀處表示，清明返鄉專車票台鐵購票系統銷售時間定12日0時起開放網路訂票，另於隔（13）日9時開放台鐵局各電腦售票車站現場購票。

返鄉專車4月1日傍晚6時22分太魯閣6178車次，樹林至台東；返工專車4月5日中午12時33分普悠瑪6177車次，台東至樹林。每列車366座位。

交觀處表示，凡國民身分證字號V開頭、設籍台東縣，或兩者的配偶及直系血親一親等鄉親，符合其中一項即具備購票資格。為維護訂票公平性及旅客權益，預訂車票在車站窗口取票時，要攜帶訂票人身分證明文件正本，以備核對、查驗。

交觀處表示，這次清明節返鄉專車，是台鐵局僅提供返鄉、返工各1往返列車服務，因此無法提供換票服務 （因未沒有相同起訖列車車次間進行退換）；若須更換「台東縣政府年節返鄉專車」以外列車車次，要先辦理退票再另行購買，退票作業與其他相關票價、取票、退票、優待票等規定依台鐵局規定辦理。

交觀處提醒民眾把握機會及早訂票。