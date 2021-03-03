成人逾2成太胖 醫病攜手不難「瘦」

「醫病主動溝通是體重管理的關鍵！」台灣肥胖醫學會3日指出，2019國人十大死因中，有八項與肥胖症相關，肥胖防治已是不容小覷的公衛議題；專業醫療的介入，更能協助患者擁有健康體位，但醫病間因認知差異，無法輕易溝通體重管理，鼓勵肥胖症患者應主動尋求專業醫療人員的建議，才能更有效控制體重。

肥胖率持續攀升

台灣肥胖醫學會理事長楊宜青指出，台灣肥胖盛行率持續增加，19歲以上民眾平均每5人就有1位超重。另外，2019國人十大死因中，有八項與肥胖症相關，研究也顯示，肥胖患者相對於體重健康者，罹患第二型糖尿病的風險超過7倍，顯示肥胖防治是不容小覷的公衛議題。

國際大型調查結果顯示，近7成的肥胖症患者希望醫師和他們討論體重，但在醫病間未討論體重的情況之中，絕大多數的醫師認為病患對體重控制沒有興趣，由此可見醫病間的認知有極大落差。楊宜青表示，台灣的調查也發現類似的情形，多數民眾認為管理體重是自己的責任，但其實文獻證實，若有專業醫療的協助介入，會比自己控制體重更有效果。

醫病應主動溝通

台灣肥胖醫學會秘書長張皓翔也指出，根據台灣肥胖意識問卷調查結果，醫療人員與BMI值超標民眾一致認為「訂定目標」與「找出肥胖成因」很重要，但因認知差異，導致醫病無法輕易溝通體重管理。因此他鼓勵專業醫療人員應主動關心患者是否有體重管理需求，民眾也應了解減重並非只能靠自己，可主動與醫護討論。

楊宜青說，醫病認知落差與現在醫療制度也有關係，由於問診時間的壓縮，要開啟體重控制的話題並不容易，患者應主動了解自己的BMI值，醫護人員也應主動關懷BMI值超標患者的體態狀況，讓患者了解體重管理常見的方法，建立正確的觀念。

「大眾應理解肥胖不等於懶、不只是意志力的問題！」楊宜青呼籲，肥胖成因複雜，不是只靠少吃多動就能減重成功，醫病溝通是體重管理的關鍵，同時民眾也應營造正面友善的社會氛圍、消弭歧視，才能讓患者願意主動尋求協助。

【更多精采內容，詳見 】