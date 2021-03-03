快訊

日媒驚爆福原愛外遇高大帥男 疑與江宏傑早離婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成人逾2成太胖 醫病攜手不難「瘦」

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
台灣肥胖醫學會理事長楊宜青表示，醫病溝通是體重管理的關鍵。(photo by臧品安／台灣醒報)
台灣肥胖醫學會理事長楊宜青表示，醫病溝通是體重管理的關鍵。(photo by臧品安／台灣醒報)

「醫病主動溝通是體重管理的關鍵！」台灣肥胖醫學會3日指出，2019國人十大死因中，有八項與肥胖症相關，肥胖防治已是不容小覷的公衛議題；專業醫療的介入，更能協助患者擁有健康體位，但醫病間因認知差異，無法輕易溝通體重管理，鼓勵肥胖症患者應主動尋求專業醫療人員的建議，才能更有效控制體重。

肥胖率持續攀升

台灣肥胖醫學會理事長楊宜青指出，台灣肥胖盛行率持續增加，19歲以上民眾平均每5人就有1位超重。另外，2019國人十大死因中，有八項與肥胖症相關，研究也顯示，肥胖患者相對於體重健康者，罹患第二型糖尿病的風險超過7倍，顯示肥胖防治是不容小覷的公衛議題。

國際大型調查結果顯示，近7成的肥胖症患者希望醫師和他們討論體重，但在醫病間未討論體重的情況之中，絕大多數的醫師認為病患對體重控制沒有興趣，由此可見醫病間的認知有極大落差。楊宜青表示，台灣的調查也發現類似的情形，多數民眾認為管理體重是自己的責任，但其實文獻證實，若有專業醫療的協助介入，會比自己控制體重更有效果。

醫病應主動溝通

台灣肥胖醫學會秘書長張皓翔也指出，根據台灣肥胖意識問卷調查結果，醫療人員與BMI值超標民眾一致認為「訂定目標」與「找出肥胖成因」很重要，但因認知差異，導致醫病無法輕易溝通體重管理。因此他鼓勵專業醫療人員應主動關心患者是否有體重管理需求，民眾也應了解減重並非只能靠自己，可主動與醫護討論。

楊宜青說，醫病認知落差與現在醫療制度也有關係，由於問診時間的壓縮，要開啟體重控制的話題並不容易，患者應主動了解自己的BMI值，醫護人員也應主動關懷BMI值超標患者的體態狀況，讓患者了解體重管理常見的方法，建立正確的觀念。

「大眾應理解肥胖不等於懶、不只是意志力的問題！」楊宜青呼籲，肥胖成因複雜，不是只靠少吃多動就能減重成功，醫病溝通是體重管理的關鍵，同時民眾也應營造正面友善的社會氛圍、消弭歧視，才能讓患者願意主動尋求協助。

【更多精采內容，詳見

肥胖 患者 減重

延伸閱讀

國健署：國人肥胖症每5人約有1人 醫師透露減重要點

吃香蕉有助減重？ 營養師揭「最佳時機」及風險

COVAX沒有進一步消息 莊人祥：不是韓國廠出問題

誰說不孕夫妻只能收養？代孕修法進入最後一哩路

相關新聞

卡迪那致癌物超標先行下架 聯華食品：個案、接受退貨

聯華食品製造「卡迪那全天然洋芋天婦羅口味」，被檢驗出丙烯醯胺1202 ppb，超出標準值1000 ppb，聯華食品並表示...

好好道別才是真正面對 瑞瑪席丹將那些曾糾纏她的夢魘變成人生養分

曾獲得金馬獎最佳新演員獎的瑞瑪席丹，總帶給人們一種陽光、熱血的朝氣，然而，她知道許多過去的夢魘還是很纏人。她曾逃避，但咬緊牙關又選擇面對，直視人生的高低起伏。

老司機帶路一窺「樓鳳」秘辛！警察這篇論文紅遍全台 剖析產業鏈

如今他將論文改為專書出版，希望為讀者建立正確認知，思考如何讓這項千年產業更合人性。

卡迪那出包！天婦羅口味丙烯醯胺超標「恐有致癌性」

北市衛生局今公布「丙烯醯胺」含量檢驗結果，發現抽驗20件產品中，其中1件為「卡迪那全天然洋芋天婦羅口味」，被檢驗出丙烯醯...

檢舉交通違規數量暴增！ 民眾提案廢除 交通部回應了

近年來各縣市交通違規檢舉數量暴增，日前有民眾於公共政策網路參與平台提案「廢除道路交通管理處罰條例第7條之1規定（民眾得敘...

阿嬤聽信綠皮香蕉燉雞腳治骨痛 血脂反飆高

南投67歲的林姓阿嬤膝蓋容易痛，按照偏方將綠皮香蕉燉雞腳食用，持續兩周，但膝關節仍隱隱作痛，家人看不下去帶她就醫，確診為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。