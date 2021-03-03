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卡迪那出包！聯華：馬鈴薯成熟度影響、可退貨

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
卡迪那全天然洋芋天婦羅口味檢出丙烯醯胺含量超標。圖／北市衛生局提供
卡迪那全天然洋芋天婦羅口味檢出丙烯醯胺含量超標。圖／北市衛生局提供

聯華食品所生產的「卡迪那全天然洋芋天婦羅口味」，遭北市衛生局檢驗出丙烯醯胺達1202 ppb，超出標準值1000ppb，引起民眾熱論。聯華食品表示，丙稀醯胺是品項把關重點，估計此批產品是國外馬鈴薯成熟度因素影響，導致丙稀醯胺值較不穩定，除會再拉高監測層級，也會接受消費者退貨。

聯華食品聲明稿指出，丙稀醯胺一直是公司全品項進行重點把關及執行專案監控的議題。由於馬鈴薯是天然原料，其生長環境氣候及成熟度對於丙烯醯胺的形成具有相當影響力，導致丙稀醯胺在監測上數值範圍及落差較大，一直以來的監控數值會管控在指引參考1000ppb以，符合指引要求，但範圍從400~900ppb都有機會。

聯華表示，衛生局此次檢測結果為1202ppb，而同一批產品聯華自行送驗數值為754ppb，與衛生局檢測結果落差約500ppb。由於此批產品是國外馬鈴薯，研判可能為成熟度因素影響，導致丙稀醯胺值較不穩定。對次，聯華食品會拉高監測層級、加強前端自主管理，並加強監控頻率、降低監控值，以避免此次個案之發生，符合參考指引之要求。

聯華表示，此款商品限於全家與全聯通路販售，但未統計實際銷售數量。為免消費者疑慮，將接受消費者辦理退貨，民眾可再與客服中心聯繫。

衛生局 北市

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