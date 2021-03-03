3月起擴大給付B肝抗病毒藥 估3880人受惠

健保署今宣布擴大B肝抗病毒藥給付範圍，3月起新增三類對象也可給付，包括非肝臟之器官移植者、接受免疫抑制劑治療者，並放寬肝纖維化程度F3以上者之使用條件，預估有3880受惠，年度藥費約2.47億元。林口長庚醫院副院長簡榮南表示，前兩類對象過去常在停藥後發生嚴重的肝炎、肝衰竭，給予預防用藥可以救命；隨著肝纖維化程度的診斷技術的進步，健保署從善如流放寬使用條件，也有助於延緩病人進入肝硬化的疾病進程。

簡榮南表示，台灣36歲以上人口有12到15%是B肝帶原，還有60到70%是曾經感染B肝但後來沒有帶原，但如果經過免疫抑制治療，停藥後可能會忽然變成帶原，引起嚴重的肝衰竭、肝發炎，嚴重甚至會死亡，像是癌症化療、器官移植後使用抗排斥藥，或是部分風濕免疫的病人需要定期注射免疫製劑，都可能會面臨這個致命風險。雖然預防性給予B肝抗病毒藥物，就能解除警報，但過去健保僅給付化療的預防性投藥，現在從善如流，幫助更多病人。

簡榮南表示，另外像是肝硬化程度達到F3者，因為只是接近肝硬化，還沒滿足F4肝硬化的定義，加上過去因為纖維化的診斷需要切片，不是每個人都有做，所以健保規定要肝功能異常且間隔三個月兩次病毒量都高於上限兩倍，才能投藥，標準較高且比較麻煩。

簡榮南表示，肝硬化程度達到F3要不要投藥，雖然現有實證資料比較少，以專家意見為主，加上現在有很進步的非侵入性診斷方式，因此健保給付放寬到只要符合肝纖維化程度F3以上者且肝功能ALT值大於正常值上限、病毒量大於2萬單位，就可以投藥，專家認為及早投藥可望延緩肝硬化進程。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，這次放寬給付，預估非肝臟之器官移植者約70人、接受免疫抑制劑治療者大約有310人，肝纖維化程度F3以上者且肝功能ALT值大於正常值上限、病毒量大於2萬單位者大約是3500人，預計一年受惠總人數達3880人，健保年度藥費約2.47億元。