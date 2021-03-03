5年流產9次 新光醫院算好「良辰吉時」助38歲婦當媽

38歲的黃小姐育有一子，原本以為可以順利生個二寶給老大有個伴，沒想到近五年卻反覆流產九次；甚至歷經多次求醫，打排卵針和吃藥，直到接受「子宮內膜容受性檢測」後，才發現是「著床窗期偏移」，胚胎無法在理想時間點著床。經調整到「良辰吉時」植入胚胎，黃小姐終於順利懷上二寶，即將開心迎接女寶寶到來。

根據衛福部國健署統計，台灣不孕症發生率約為15％，相當於每七對夫妻就有一對不孕；其中，反覆性著床失敗的不孕案例中，近三分之一的婦女有著床窗期偏移問題，若是在子宮內膜尚未達到完全成熟情況下，也可能增加後續自然流產的發生率。

新光醫院生殖團隊主治醫師李毅評醫師表示，因為黃小姐第一胎是自然懷孕，一直不覺得有胚胎著床問題，直到反覆流產五、六次後，才找上不孕症的治療。

李毅評說，通常反覆流產有三大主因，一是胚胎本身不正常，導致不容易著床，通常佔最大宗，約15％至20％；二是免疫的排斥問題，導致著床失敗，但以黃小姐曾自然懷孕來說，推斷不是主因。因此，最後推測應是子宮內膜的因素造成。

李毅評表示，子宮內膜隨著年齡增長，易導致著床窗期偏移，因此若有反覆流產的問題或是胚胎量少需要精準著床，就可和醫師討論是否進一步檢查。