國健署：國人肥胖症每5人約有1人 醫師透露減重要點

最新108年國人十大死因中，至少七項與肥胖有關，且國民健康署最新數據顯示，國人每5人就有1人有肥胖問題。專家表示，逾8成肥胖症患者認為肥胖可以靠自身努力解決，通常不會主動尋求臨床醫師的協助，但其實醫療專業人員介入成效佳，可請教家庭醫學科、內科、新陳代謝科醫師協助減重，臨床減重計畫以3至6個月為原則，每個月約減重1至2公斤，讓患者「務實減重」，循序漸進並能達成目標。

根據最新的「國民營養調查2016-2019年」，已有近半（47.97%）成年人有體重超標（BMI>24）問題，其中，更有兩成人口有肥胖（BMI>27）問題，代表平均5位成人中，就1位有肥胖問題。

肥胖被世界衛生組織（WHO）定義為一種慢性疾病，且會引起諸多毛病，台灣肥胖醫學會理事長楊宜青指出，在108年國人十大死因中，糖尿病、腦血管疾病、癌症、高血壓性疾病、心臟疾病、腎炎及腎臟病變、慢性下呼吸道疾病均與肥胖有關。另國外研究顯示，肥胖患者相較於體重健康者，罹患第二型糖尿病的風險超過7倍。

另國外跨五洲肥胖管理認知研究有14502名肥胖者、2785名醫師參與，亞洲國家包含日本、南韓。楊宜青表示，該研究結果顯示，逾8成肥胖症患者認為肥胖可以靠自身努力解決，認為少吃、多動、持之以恆就可以成功減重，通常不會主動尋求臨床醫師的協助，但其實醫療專業人員協助減重成效佳，可請教家庭醫學科、內科、新陳代謝科醫師。

台灣肥胖醫學會秘書長張皓翔指出，臨床門診不乏遇到民眾訂定誇張減重計畫，希望一次減重20公斤等；一般醫師訂定減重計畫以3至6個月為原則，擔心時間拉太長，患者會疲勞，目標下降5至10%體重，每個月約減重1至2公斤，讓患者「務實減重」，循序漸進並能達成目標。

張皓翔說，其實吃進去的能量少於人體消耗的能量，體重自然就會下降，若沒有，可能是有控制飲食慾望、製作低熱量飲食有困難等問題，就要引進其他支援，如提供食物選擇方式，必要時會開立抑制食慾藥物，但減重治療仍以「非藥物治療」為先，讓患者健康吃、聰明動、天天量體重。

明日3月4日為世界肥胖日，今年主題為EVERY BODY needs EVERYBODY，有「每個人都需要每個人支持」之意，國民健康署代理署長賈淑麗表示，「健康體位」是國人健康的基石，希望大眾對肥胖控制抱有正面的態度，營造支持性環境，讓患者在減重路上不再孤單。

●體重控制友善看診環境：診間「停、看、聽」三步驟，醫護主動關心，患者不再害羞詢問。

1.「停」確認：患者進入診間坐上診療椅之前先停一停，先測量身高體重，確認體位BMI值。

2.「看」關懷：醫護人員看診時發現BMI值超標病患，主動關懷患者的體重控制狀況。

3.「聽」支持：傾聽患者對於體重控制的想法，對患者嘗試體重控制意願表達支持，開啟醫病溝通、交流體重控制的觀念，協助患者改善生活環境，提高體重控制行動力。