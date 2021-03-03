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卡迪那致癌物超標先行下架 聯華食品：個案、接受退貨

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
卡迪那全天然洋芋天婦羅口味檢出丙烯醯胺含量超標。圖／北市衛生局提供
卡迪那全天然洋芋天婦羅口味檢出丙烯醯胺含量超標。圖／北市衛生局提供

聯華食品製造「卡迪那全天然洋芋天婦羅口味」，被檢驗出丙烯醯胺1202 ppb，超出標準值1000 ppb，聯華食品並表示，製造過程中雖然都有監控，但由於馬鈴薯是天然原料，因此才有超標情形，此次應只是個案，未來規劃會將自主檢測的標準再降低，避免出現數值落差，但若消費者有疑慮，還是接受退貨。

聯華食品指出，丙烯醯胺一直都是工廠在製造過程中的檢驗重點，但由於數量龐大，不太可能每一包洋芋片，甚至是每一顆馬鈴薯都做檢查，只能採取批樣抽查的方式進行，但檢驗出來的數值都在400~700 ppb以內，符合標準的才能出廠銷售。

對於此次產品數值超標，聯華食也說，衛生機關進行抽驗的門市，還有13包的存貨都先行下架，但追查同一批產品，數值也都在1000 ppb以內，因此問題應該就出在原料上，但為了避免同樣的情形再發生，未來也會將廠內的檢驗標準數值再壓低，避免抽驗上產生了數值落差。

抽驗 超標

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