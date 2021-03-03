聽新聞
test
0:00 / 0:00
阿嬤聽信綠皮香蕉燉雞腳治骨痛 血脂反飆高
南投67歲的林姓阿嬤膝蓋容易痛，按照偏方將綠皮香蕉燉雞腳食用，持續兩周，但膝關節仍隱隱作痛，家人看不下去帶她就醫，確診為退化性關節炎，在藥物治療並避免勞動後，改善症狀。
關節退化初期常見症狀包含不靈活及僵硬感，早期症狀可藉由適當運動及肌肉強化等方式預防惡化。但當關節破壞至一定程度，身體無法自我修復，就會造成關節的疼痛，需要長期服藥才能進行一般活動，就建議評估是否手術治療。
南投醫院營養室主任蔡秀雯說，香蕉營養價值高，綠皮香蕉含有抗性澱粉，有穩定血糖、促進大腸蠕動、降低膽固醇等好處。另外也含維生素C及鉀鎂磷等礦物質，但綠皮香蕉在燉煮過後，水溶性維生素易被破壞，抗性澱粉也會流失，僅剩微量鉀鎂等礦物質。
另外提到膠原蛋白，大多數人就會聯想到雞腳、豬腳等食物，蔡秀雯表示，這些食物的膠原蛋白分子結構是大分子組成，但人體僅能攝取小分子膠原蛋白。雞腳中所含的動物膠，是製作果凍的明膠，並不等於膠原蛋白。雞腳含有蛋白質，消化吸收後會轉換成胺基酸被身體吸收，胺基酸是膠原蛋白的原料之一。
不過雞腳也含有飽和脂肪酸，血脂肪過高的患者，需要控制攝取量，避免造成身體負擔，平常攝取的蛋、奶、豆、魚、肉類等含有蛋白質之食物，就有足夠的胺基酸來源。民眾若身體不適應該還是要找醫師諮詢、討論專業意見，避免補骨不成反而造成身體負擔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言