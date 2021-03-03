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檢舉交通違規數量暴增！ 民眾提案廢除 交通部回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
各縣市交通違規檢舉數量暴增。圖／台中市政府提供
各縣市交通違規檢舉數量暴增。圖／台中市政府提供

近年來各縣市交通違規檢舉數量暴增，日前有民眾於公共政策網路參與平台提案「廢除道路交通管理處罰條例第7條之1規定（民眾得敘明違規事實或檢具違規證據資料檢舉）」。對此，交通部今天表示，該議題已多次召開相關會議討論，與會單位認有存在意義。

不過交通部說，就部分民眾檢舉造成社會紛擾疑慮，考量道路交通管理處罰條例並非以處罰為目的，短時間大量跟車檢舉，已失去導正用路人正確行駛之用意，有檢討精進該制度必要。

交通部說，去年12月30日協同唐鳳政務委員辦公室及內政部警政署召開「道路交通管理處罰條例第7條之1修正草案說明會議暨開放政府第85次協作會議」，以「如何在減輕員警行政負擔的前提下，有效運用行政資源及民眾協作精神，改善交通檢舉制度」為核心議題，經該部與內政部警政署研酌，針對嚴重影響交安或交通秩序、侵略性較大、不適合民眾舉發等原則初擬修正條文草案以為討論基礎。

交通部說，會中就現行民眾檢舉項目較警方寬鬆，應採同樣原則檢討，應重視工程（如紅線改黃線）、教育面向才是正本清源減少違規源頭。針對性、惡意性檢舉應考量比例原則予以適當限制。至於臨時停車較適合通報110即時舉發或排除，不必納入民眾檢舉項目等課題均有交流與觀點對談。

交通部表示，有關廢除道路交通管理處罰條例第7條之1之正反意見皆有，基於維路道路交通安全秩序，仍將維持民眾檢舉規定，不過後續將會同內政部警政署通盤檢討民眾檢舉制度，以減少不合理檢舉之情事。

內政部 唐鳳

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