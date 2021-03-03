卡迪那出包！天婦羅口味丙烯醯胺超標「恐有致癌性」
北市衛生局今公布「丙烯醯胺」含量檢驗結果，發現抽驗20件產品中，其中1件為「卡迪那全天然洋芋天婦羅口味」，被檢驗出丙烯醯胺1202 ppb，經衛生局追查後，業者已自主下架13件產品，並依照食品安全衛生管理法第7條規定提出改善方案。
衛生局指出，此次前往北市西式速食店、早餐店、咖啡店、傳統市場、超市賣場等處，抽驗20件產品的檢驗丙烯醯胺含量，發現有4件即食薯條、4件洋芋片、4件烘焙咖啡或即溶咖啡、2件油條及2件黑糖超標，其中1件為卡迪那洋芋片天婦羅口味，檢出丙烯醯胺1202 ppb，超過標準值1000 ppb以下。
衛生局食藥科長陳怡婷指出，食品在高溫加熱下，胺基酸與還原醣會進行梅納反應，並賦予食品特殊風味及色澤，同時也會促使丙烯醯胺形成，此反應較常見於高溫油炸食品。
衛福部食藥署於2016年1月7日發布我國「食品中丙烯醯胺指標值參考指引」，針對不同市售食品訂定丙烯醯胺指標值，提供食品業者管控食品中丙烯醯胺含量參考。國際癌症研究機構（ARC）將丙烯醯胺歸類為2A物質，表示對動物具有致癌性，但流行病學研究尚無法證明為人類致癌物。
陳怡婷呼籲，食品製造業者應依照食品安全衛生管理法第7條規定實施自主管理，並參考衛福部食藥署「降低食品中丙烯醯胺含量加工參考手冊」，透過調整薯條、馬鈴薯餅乾的切片厚度、避免油炸顏色過深或是以少量分批加熱等方式降低丙烯醯胺生成。
若發現產品恐危害衛生安全時，應立即停售並回收產品、通報衛生機管；另外，衛生局也提醒消費者，減少食用高溫油炸食品，儘量以清蒸、水煮的烹調方式，同時均衡攝取六大類食物，以降低及分散丙烯醯胺可能對人體健康的風險。
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