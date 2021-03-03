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西部7縣市水情燈號加嚴 屏南牡丹水庫亮幸福藍燈

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣牡丹水庫一直是水情正常的藍燈，屏南地區供水到7月都沒問題。圖／讀者提供
屏東縣牡丹水庫一直是水情正常的藍燈，屏南地區供水到7月都沒問題。圖／讀者提供

水情去年以來持續嚴峻，旱災中央災害應變中心日前宣布加嚴全台7縣市水情燈號，位處台灣最南端的屏東地區居民也擔心用水問題，尤其是南台灣旅遊勝地的恆春半島業者，更憂心限水影響觀光；經濟部水利署南區水資源局表示，屏東牡丹水庫一直是水情正常的藍燈，屏南地區供水到7月都沒問題，靠地下水源供水的屏北地區也無需憂心。

據水利署統計資料，去年6月至今年2月上旬，新竹到嘉義地區6座水庫集水區的累積降雨量在285至716毫米之間，不及歷年同期平均4成，創下歷史最低值，今年春節期間，鋒面通過各水庫集水區降雨約20至40毫米，雖稍有幫助但未能持續，整體水情仍相當嚴峻。

彰化、雲林、南投、高雄上周調整為減壓供水的黃燈，屏東居民也開始擔心供水問題；南水局說，供應屏南地區用水的牡丹水庫，到今天上午的儲水率仍高達59%，保持有效水量1566萬噸儲水，以正常1天10萬噸供水計算，足可供應156天以上，就算最壞狀況一直不下雨，到7月都用水無虞，但依往年經驗，到了4月梅雨季和夏秋颱風季就會回升；靠地下水源的屏北地區也無需憂心。

水庫 屏東 地下水

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