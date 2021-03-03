蒼藍鴿只排第二！十位「大砲醫師」戰力滿點 評論時事超犀利

開嗆技能點滿點好

不只在醫院，擁有專業背景的醫師現在在媒體、社群也擁有一定的話語權，近期掀起的「網紅之亂」，像是﻿百萬YouTuber愛莉莎莎因實測肝膽排石槓上台大醫生蒼藍鴿、變性網紅罔腰因「沒子宮卻懷孕」釣出許多婦科醫師打臉，除了醫學相關知識，醫師對時事的評論也成為民眾參考指標之一。

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，除了關心疫情、分享衛教知識，這些醫師也常在個人臉書或粉絲專頁針砭時事，更直接點名開嗆，砲火猛烈。

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NO.10 施景中

台大婦產科醫師施景中常在個人臉書分享生活、疫情相關的資訊，今年初部桃爆發群聚感染，前衛生署長楊志良稱「染疫醫師沒有遵照SOP」、「我是院長一定開除他」等話，讓施景中開酸「是不是要慶幸不是這一位當我們的衛福部長」、「如果COVID-19在他任內引爆，不知道台灣會是什麼場面」。

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NO.9 蘇一峰

聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰常分享空污、疫情、制度等知識觀點，2020年因自費醫材上限新制槓上衛福部，更以「家暴渣男」比喻健保署。由於衛福部原擬定暫緩健保自費醫材上限，卻突然在8月底宣布9/1上路，讓他氣得大罵「賤保渣男毫無信用」、「過程黑箱手法粗暴」。

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NO.8 吳欣岱

任職於衛福部屏東醫院的血管外科醫師吳欣岱，也是台灣基進性別發展部主任，先前前衛生署長楊志良稱要開除染疫醫師，讓她狠嗆「不要不懂裝懂」，更以「全國醫師一連產業工會理事長」的身份呼籲楊志良向全國醫護道歉，痛批他「知識不夠」、「未審先判醫師死刑」。

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NO.7 邱豑慶

﻿麻醉科醫師邱豑慶經營「麻的法課」、「麻的罰跪」兩個粉專，常分享關於麻醉的衛教知識及日常生活，2020年磐石艦爆發新冠肺炎群聚感染時，前高雄市長韓國瑜宣布高雄市一線醫護全部得做篩檢，讓他氣得痛罵「別在和生命有關的事上亂搞。」（邱豑慶醫師本任職於聖功醫院，已於2月28日離職）

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NO.6 劉宗瑀

現任阮綜合醫院外科主治醫師的「小劉醫師劉宗瑀」時常在臉書評論時事，2020年中台灣新冠肺炎有趨緩跡象，指揮中心宣布開放外籍人士有條件來台就醫，引發醫護反彈，小劉醫師更火大開嗆「台灣醫界真的很賤」、「衛福部當我們吃飽太閒？」

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NO.5 陳志金

﻿奇美醫院加護病房主治醫師陳志金時常在「Icu醫生陳志金」粉專分享重症病房的故事及剖析時事，先前因新冠肺炎疫情，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞點名台灣，稱被台灣外交部人生攻擊「黑鬼」、「黑人」長達3個月，讓陳志金狠酸「別跟我們玩這套」、「WHO are you?」

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NO.4 黃宥嘉

近期與前夫的私事被媒體披露的眼科醫師黃宥嘉，因時常登上談話節目成為名嘴，從命理師沈嶸到連勝文都是她開砲對象，先前資深媒體人趙少康拍桌大罵「什麼政府」，黃宥嘉就反嗆「不是拍桌子的人厲害」、「沒有專業的人一直不滿防疫政策」，前衛生署長楊志良說要開除染疫醫師，也讓她怒罵「不然都給你插管」。

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NO.3 李秉穎

人稱「李P」的李秉穎是台大兒童醫院小兒部的主治醫師，也是疫情指揮中心專家諮詢小組的成員之一，李秉穎多次公開批評世界衛生組織（WHO）對台灣的態度，對於WHO發聲明稱跟台灣一直有交流，不以為然地表示「笑死人了」，更直言「譚德賽指疫苗保護期只有幾個月，真是不太有學問」。

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image source: 中央流行疫情指揮中心

NO.2 吳其穎（蒼藍鴿）

﻿台大兒科醫生吳其穎創YouTube頻道「蒼藍鴿的醫學天地」，頻道主要分享醫學知識，先前一部「肝膽排石騙局破解」打臉愛莉莎莎喝油、吃瀉藥，讓他一戰成名，由於愛莉莎莎又拍片反擊，在網路上掀起「大鴿沒有輸」熱潮，他的頻道更一天爆增超過1萬訂閱數。

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﻿image source：YT/蒼藍鴿的醫學天地

NO.1 陳佩琪

﻿現任臺北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任的陳佩琪，是台北市長柯文哲的妻子，常在臉書上分享與柯文哲的相處趣事，但砲火多次對準中央，先前槓上疫情指揮中心，酸指揮官陳時中「跌下神壇」、「這種防疫態度換我來也行」，更質疑指揮中心寄給WHO的警告信是硬拗。

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﻿image source：FB/陳佩琪Peggy

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月26日至2021年02月24日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『針對時事開砲的醫生』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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