綠色時尚正夯！Biion特務鞋登台 晴雨兩用全天候都能穿

隨著消費者對於環保意識高漲，流行產業在開發新產品品時也經常納入永續精神為訴求，來自加拿大Biion就堅持三大友善地球的原則，使用環保科技材質、無動物成分原料以及節能低碳製程來打造晴、雨兩用的特務鞋，正適合台灣多變的天氣。

Biion從古希臘語bios（生活）一詞獲得啟發，除了發展成品牌名稱之外，並傳遞要打造輕量且舒適、多功能的鞋款來充實生活的願景。被暱稱為「親水特務鞋」的產品，就是Biion的招牌鞋款，不僅有上述的特色，品牌還結合永續時尚精神，讓每雙鞋的製程減少3公升石油消耗及約3.2公斤的碳排放，更重要的是原料中完全無動物成分。針對於舒適性，Biion透過HEXCELL奈米分子EVA科技，提升特務鞋的適腳性，並在鞋底加上突起節點，每踏出一步皆能有著被按摩的效果。同時搭配能彈力回饋的中底，因此久穿也不會疲累；每一雙鞋更僅有約270公克，走起路來輕盈無負擔。

更值得一提的是，Biion親水特務鞋利用了經典牛津鞋來設計成一體成型的外觀，並在鞋面上138個有機透氣孔，猶如常見的皮鞋雕花一般，卻能帶來讓足部乾爽的效果。而且，鞋款為防霉抗菌材質，且經實驗室認證抗菌達99%以上，就算收進鞋櫃也不擔心發霉。另外，基於純素環保的倡議，品牌呼應10月4日世界動物日，與中華親善動物協會及幸福狗流浪協會攜手合作「1004助養公益計畫」，每集資售出30雙鞋，團隊就捐出1,004元來幫助公益團體以及流浪動物，更多商品資訊請見嘖嘖官網。