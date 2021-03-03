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高血壓男劇烈腹痛急送醫 患「腸中風」放支架救命

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院副院長嚴寶勝表示，患者因「上腸繫膜動脈剝離性動脈瘤」引發腸動脈供血受阻。記者游振昇／攝影
光田綜合醫院副院長嚴寶勝表示，患者因「上腸繫膜動脈剝離性動脈瘤」引發腸動脈供血受阻。記者游振昇／攝影

腸子也會中風，一名患有高血壓50歲男子，突發劇烈腹痛、腹脹，送到光田綜合醫院急診，經電腦斷層檢查後，發現是罕見「上腸繫膜動脈剝離性動脈瘤」引發腸動脈供血受阻，即「腸中風」，經過「新型覆膜支架」重建血管手術後，幸運撿回一命。

「上腸繫膜動脈剝離性動脈瘤」是相當罕見腸動脈病變，光田綜合醫院急診部醫師黃獻正強調，如沒有即時救治、錯過治療黃金期，導致腸子已經缺血壞死、破洞，恐引發致死率極高的腹膜炎，以及敗血症休克、多重器官衰竭等，也因此被喻為難治癒的疾病。

傳統的腸道接管手術方式是開膛剖肚，必須在黃金6到8小時內及時接上血管，以免上腸繫膜動脈無法供應整個腸子的血液，出現腸壞死。光田綜合醫院醫療副院長暨神經放射診療科醫師嚴寶勝表示，這名50歲男患者因患有高血壓病史，屬於血管動脈硬化的高危險族群，更提高手術的風險。

光田綜合醫院為患者進行「新型覆膜支架」重建血管手術，運用於剝離性動脈瘤的治療，不需開刀，只需將導管放入真管腔血管內，使剝離處貼合，重建阻塞的血管，可立即恢復血流，讓腸子血液正常循環供應，也免除動脈瘤破裂出血的危機。

另一名68歲的婦人也有高血壓病史，因腹痛緊急送急診治療，電腦斷層發現腸子血管阻塞，立即安排「新型覆膜支架」手術，定期回診恢復情況穩定；嚴寶勝指出，「只要能迅速診斷病因，支架手術並不困難。」光田綜合醫院擁有血管支架置放技術，目前兩名成功的案例術後狀況均十分良好。

上腸繫膜動脈是消化器官的主要血液供應者，血管主要由內膜、中層、外膜所構成，所謂「剝離」是指在血管內膜破了一個洞，使血液灌到中層假管腔，造成真腔受到壓迫，真腔動脈內的正常血液愈來愈少，管徑愈來愈窄或完全阻塞，因而引發腸中風。

嚴寶勝提醒，相較於腦中風和耳中風，腸中風發生機率較低，動脈剝離更是罕見，容易被誤診為腸胃炎、胃潰瘍、胃出血等問題，高血壓、血管硬化都是病因，他建議民眾平時應控制血壓，也要多注意正常規律生活起居、適當運動，降低病發率。

上腸繫膜動脈剝離性動脈瘤(紅圈處)。圖／光田綜合醫院提供
上腸繫膜動脈剝離性動脈瘤(紅圈處)。圖／光田綜合醫院提供

腦中風 手術 高血壓

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