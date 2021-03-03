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台鐵首宗包租代管案超美亮相 員工跟青年樓層再打8折

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
落實居住正義，台鐵首宗包租代管案，舊宿舍變身小資時尚宅。圖／台鐵提供
落實居住正義，台鐵首宗包租代管案，舊宿舍變身小資時尚宅。圖／台鐵提供

落實居住正義台鐵局今天亮相首宗包租代管案，舊宿舍變身小資時尚。台鐵還說，只要是自家員工或是青年住屋樓層，將再有八折優惠。

台鐵說，為響應內政部健全房屋租賃市場所推動之包租代管政策，及配合台中大車站整體發展規畫，預期車站周邊將因新商場的成立而注入新活力，故將台中站周邊舊有員工宿舍整合後併案釋出辦理活化，期藉由政府立法規範機制，引進專業民間單位擴大租賃住宅供給，強化權利義務關係，提升民眾居住品質。

台鐵說，日前台鐵首宗包租代管案-台中復興路集合式住宅隨著台中大車站改頭換面，已完成基礎工程及室內環境的改善，承租戶陸續歡喜入住。

台鐵說，該房舍地處台中市東區復興路巷弄中，西向台中車站、北鄰帝國糖廠湖濱生態園區、南近大智路商圈、東往忠孝路夜市，具備便捷交通網絡，房舍周邊生活機能相當完整，實屬鬧中取靜首選，未來更可沿著綠空鐵道漫步到臺中文化創意產業園區。

台鐵說，加上大智路打通後步行3分鐘即可抵達台鐵台中站、國光客運國道轉運站及市府公車轉運站，位置四通八達，各個台中商圈及知名景點皆一蹴可幾，可謂完成台鐵在台中建構車站城市(Station City)的一塊重要拼圖。

台鐵說，原始規畫目標族群即為小資族，台中市東區30坪三房兩廳兩衛的租金行情約在2萬5000至2萬9000元之間，該案租金平均2萬元。

包租代管業者再提供台鐵局員工及青年住屋樓層八折特惠，更有可供住戶自由選配的各種家具和家電方案，承租人只需準備生活必需品即可入住。

台鐵說，在追求財務績效目標的同時，不忘積極釋出低公設的舊員工宿舍空間，透過包租代管機制安定租賃市場，提供地理位置佳、生活機能優越的租屋標的，一同為我國政府落實居住正義的政策目標努力。

落實居住正義，台鐵首宗包租代管案，舊宿舍變身小資時尚宅。圖／台鐵提供
落實居住正義，台鐵首宗包租代管案，舊宿舍變身小資時尚宅。圖／台鐵提供
落實居住正義，台鐵首宗包租代管案，舊宿舍變身小資時尚宅。圖／台鐵提供
落實居住正義，台鐵首宗包租代管案，舊宿舍變身小資時尚宅。圖／台鐵提供
落實居住正義，台鐵首宗包租代管案，舊宿舍變身小資時尚宅。圖／台鐵提供
落實居住正義，台鐵首宗包租代管案，舊宿舍變身小資時尚宅。圖／台鐵提供
落實居住正義，台鐵首宗包租代管案，舊宿舍變身小資時尚宅。圖／台鐵提供
落實居住正義，台鐵首宗包租代管案，舊宿舍變身小資時尚宅。圖／台鐵提供
位置圖。圖／台鐵提供
位置圖。圖／台鐵提供
落實居住正義，台鐵首宗包租代管案，舊宿舍變身小資時尚宅。圖／台鐵提供
落實居住正義，台鐵首宗包租代管案，舊宿舍變身小資時尚宅。圖／台鐵提供

台鐵 宿舍 居住正義

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