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玉山飄三月雪逾1小時 氣象局：9日前都還有降雪機會
玉山一片銀白世界。中央氣象局說，玉山今天上午7時5分下雪，積雪達3公分。針對為何玉山會降下三月雪，氣象局說，由於華南中層雲系通過，加上高山低溫有配合，到9日前都有機會下雪。
氣象預報員朱美霖說，根據玉山測站回報，今早7時5分到8時10分，玉山有降雪現象，積雪達三公分。不過她說，氣候統計上，玉山3月最容易降雪、降雪量最多，算是很常見。三月下雪很普遍，3000公尺以上高山在0度附近，條件都算足夠。
朱美霖說，今天之所以會下雪，因為現在有華南中層雲系通過，6日前都有這樣現象，6日到9日又有鋒面通過、東北風增強，中層水氣通過配合高山在0度附近都有機會出現下雪。其中水氣條件比較需要考慮，中層雲系一波一波過去，未來一周中南部高山水氣跟溫度有配合到就有可能下雪。
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