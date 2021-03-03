玉山飄三月雪逾1小時 氣象局：9日前都還有降雪機會

玉山一片銀白世界。中央氣象局說，玉山今天上午7時5分下雪，積雪達3公分。針對為何玉山會降下三月雪，氣象局說，由於華南中層雲系通過，加上高山低溫有配合，到9日前都有機會下雪。

氣象預報員朱美霖說，根據玉山測站回報，今早7時5分到8時10分，玉山有降雪現象，積雪達三公分。不過她說，氣候統計上，玉山3月最容易降雪、降雪量最多，算是很常見。三月下雪很普遍，3000公尺以上高山在0度附近，條件都算足夠。