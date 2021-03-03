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南部留意空汙！ 氣象專家：周日前天氣一天一變

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中部以北和東部仍然偏涼有局部短暫陣雨，不過白天東北風會逐漸減弱，預計下午開始雲量也會逐漸減少。本報資料照片
中部以北和東部仍然偏涼有局部短暫陣雨，不過白天東北風會逐漸減弱，預計下午開始雲量也會逐漸減少。本報資料照片

今天上午持續有東北風，天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，中部以北和東部仍然偏涼有局部短暫陣雨，不過白天東北風會逐漸減弱，預計下午開始雲量也會逐漸減少。

他說，南部則較不受影響，仍然可見陽光，不過要留意空氣品質，擴散條件不佳導致容易達到對敏感族群不健康的橘色提醒等級。未來幾天到周日，中部以北和東部則要留意多變的天氣，幾乎可以說是一天一變，相當有春天的特性。

賴忠瑋表示，下一次的天氣變化會發生在周四深夜到周五白天，預計會有一波來自中國南方的雲系移入，並伴隨東北風增強，北部和東北部將再轉雲多有雨，溫度也會略往下降。因為水氣不多，東北風也不算很強，影響時間並不長，周五下半天到周六白天將會有短暫天氣回穩的空檔。

周六下半天則會再有一波鋒面雲系南下，賴忠瑋說，預計這一波鋒面的水氣較多，東北風也會較強。鋒面雲系的主要影響時間會到周日白天，全台灣都有下雨的機會，不過主要還是會以中部以北和東部為主。周日下半天鋒面通過之後，中南部天氣逐漸好轉，北部和東部仍然雲多有短暫陣雨。下周一則持續受到東北風影響，下周二東北風才會再逐漸減弱，周三天氣才會再明顯好轉。

造成天氣多變的原因，賴忠瑋表示，主要是中國南方有鋒面雲系滯留，常常有水氣及雲系，並且隨著氣流快速的移到台灣的中部以北附近，由於水氣時多時少，鋒面位置也會南北移動，因此造成位於下游的台灣中部以北和東部的天氣也會迅速變化，南部的受影響程度則比較小。在這種天氣變化迅速的季節，要隨時多留意天氣預報的更新，天氣系統抵達或影響的時間提早或延後，天氣都會不如預期，打亂原本行程。

空氣品質

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