今天降雨漸緩 吳德榮：周六另一波鋒面

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天降雨漸緩，北海岸、大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園以南中層雲仍多、近山區有偶飄零星小雨的機率；清晨偏冷，白天起氣溫緩升，北偏涼、南舒適，晚仍偏涼。北部13至21度，中部14至25度，南部14至27度，東部13至25度。

明天、周五氣溫回升，各地白天舒適、早晚涼。北海岸、東半部仍有局部短暫雨；華南有中層雲系間歇性移入，各地雲量偏多、近山區有偶飄零星小雨的機率。中南部易有霧及空汙，金馬也容易起霧，注意相關訊息。

他說，周六鋒面影響，中部以北、東半部轉有局部雨，南部山區亦有局部短暫雨的機率；周日白天起降雨範圍縮小，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；冷空氣不強，北台涼，中南部舒適微熱、早晚涼。

下周二冷空氣略增強，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部多雲時晴。