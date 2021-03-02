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影／突襲宣布調漲引熱議 金酒公司：九年凍漲反映成本

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金酒公司副總陳啟展說，這次調漲共28種品項，當中5年的陳高漲幅最高，幅度是15%。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司副總陳啟展說，這次調漲共28種品項，當中5年的陳高漲幅最高，幅度是15%。記者蔡家蓁／攝影

國內白酒龍頭金酒公司今天宣布，終結9年「凍漲」，即日起全面調高酒品售價，漲幅約6％至12％不等，平均漲幅在10％左右，消息一出，引起各界熱議，金門地區的盤商，抱怨連連，對此，金酒公司副總陳啟展表示，所有調漲都是有根據的，像台灣菸酒公司在去年漲價，調幅是7到14%，金酒相較之下算是溫和。

針對外界質疑此次酒價的調漲是不合理的，金酒公司在今天下午4點也召開記者會澄清，陳啟展也提供詳細的數字表示，所有調漲都是有根據的，以0.6L-58度金門高粱酒為例，金酒公司的製造成本比較，102年每瓶成本為71.40元，但109年，每瓶成本已增加為92.27元，9年間的製造成本上升29.23%

陳啟展還說，人力成本也大幅增加，當中包含104年與107年配合中央調薪， 及106年實施一例一休，102年的每人每年是977千元；109年的每人每年卻要1223千元，9年間人力成本上升25.18%。

金酒公司表示，這次調漲共28種品項，當中5年的陳高漲幅最高是15%，調漲最少的是典藏珍品系列，漲幅約百分之4；他們也澄清圖利代理商的說法，強調考量市場秩序，調漲的事不敢事先透露，怕會造成瘋搶熱潮。

針對調漲一事，金門各界的反應不一，酒商蔡宜芳表示，金門高粱酒已經有9年沒調漲，此番因為疫情，很多原物料都調漲，她說，近年來威士忌與茅台等酒品也都有漲，她覺得，這波調漲對有投資金酒的人是好事。

「現在不是漲價的時機」本身就很愛喝高粱酒的呂姓民眾說，現在因疫情的關係，景氣不好，大家花錢都很小心，漲價等於消費者要多花錢去買酒，說不定會造成消費者流失，民眾改喝沒漲價的別款酒。

而位居全國白酒市場第4大的金門皇家酒廠表示，他們不考慮跟進漲價，金門皇家酒廠副總曾國澄就說，他們不會跟著調漲，他說，皇家酒廠的酒品定價跟金酒差不多，但他認為彼此的主要族群不同，且推的產品方向也有差異，不會盲目跟著喊漲；但他也直言，一般價格調漲，應該要有一段預告期，金酒公司此波的操作手法有點粗糙，才會讓人措手不及。

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這波調漲最少的是典藏珍品系列，漲幅約百分之4。記者蔡家蓁／攝影
這波調漲最少的是典藏珍品系列，漲幅約百分之4。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司今天宣布酒品全面調漲，同在金門的金門皇家酒廠則表示，他們不考慮跟進漲價，會按部就班走自己的路。圖／業者提供
金酒公司今天宣布酒品全面調漲，同在金門的金門皇家酒廠則表示，他們不考慮跟進漲價，會按部就班走自己的路。圖／業者提供
金酒公司宣布終結9年凍漲，從3月2日起全面調漲高粱酒，平均漲幅為10%，今天下午門市依然有不少消費者前往購買。記者蔡家蓁／攝影
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金門 漲價 疫情

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