八堵到基隆研議捷運台鐵並存 前交長：恐怕5年就收掉

交通部長林佳龍去年十月偕同北北基市長召開四長會議，拍板基隆輕軌升級為中運量捷運，但只敲定南港到八堵路線，至基隆段懸而未決。如今五個月過去，究竟台鐵與捷運是否二選一，鐵道局長胡湘麟今天拋出第三方案「並存」，台鐵「不讓路但讓班次」，尖峰時段僅三到四班城際列車，區間列車角色由捷運取代。

對於鐵道局拋出第三方案「台鐵、基捷並存」，從兩軌增加到三軌，其中捷運占兩軌，有學者認為是平息紛爭的辦法，但也有學者強烈反對。前交通部長陳建宇也說，若考慮不周，台鐵該路段可能在五年就收了。

淡江運輸大學管理學系教授張勝雄直言，該方案是「很差的方式」，似乎沒有這樣的需求，保留台鐵、提升台鐵服務水準材是對的方向。

張勝雄說，通常要擴增新的軌道，一是現有運能不足，二是服務水準不好，但台鐵服務水準問題是全面的，並非針對一站，自己也不認為有需要增加運能。基隆尖峰時間跟東部幹線尖峰時間不一樣，兩者並沒有衝突，即使火車不開台北基隆，桃園還是要開，整體來講多了捷運並沒有甚麼幫助。

陳建宇說，鐵道局研擬多一軌是合理的，路廊本身條件限制下，建成四軌將面臨拆遷、土地徵收問題，跟新北市政府談完後，至少還要花五、六年拆。三軌的話只要把台鐵班次調少，剩下兩軌讓成捷運。

不過陳建宇認為，鐵道局的想法是從基隆人想法來看，對他們來講多了一個運輸系統，又不願意放棄台鐵。交通部要去考慮兩邊運量問題，有沒有那麼多運量來輸送捷運跟鐵道系統，營收到底符不符合成本，還有要由誰來營運，怎麼取得兩邊平衡很重要，且有競爭情形下，對台鐵比較不利。

陳建宇直言，捷運跟台鐵並存，確實是妥協方法，也是讓基隆人適應的方式，「但剛開始的美意是折衷，最終會走向兩邊虧損，甚至台鐵該路線五到十年內就會倒」。畢竟會使用台鐵就是上下班，其他時段被捷運取代，但台鐵仍需要一定人力配備，有了捷運對台鐵沒有好處。民眾因為習慣，起初台鐵運量會高，但民眾適應後就改搭捷運，兩邊營運可能都會出現虧損，初期捷運高於台鐵，後期就變台鐵沒人搭。

陳建宇呼籲，交通部要長遠考慮，現階段符合需求後，往後要怎麼走。若再考量公路系統，三者一起競爭的情況下可能更糟。捷運場站開發也要現在趕快進來，把商潮跟人潮引進來。

交大運管系副教授黃台生認為，並存的方式固然會花比較多錢，但很可能是最好的方案。捷運占比比台鐵高是合理的，台鐵可以用來經營長距離，短距離則由捷運彌補，「或許這樣做先前的紛爭就解決了」。不過他也提醒，未來營運虧損是誰要承擔，也要做長遠的思考。

台灣鐵道暨國土規畫學會說，最重要的是選出「民眾最需要的方案」，必須符合基隆人對於捷運的想像跟需求。