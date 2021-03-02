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解除你的餓！運動後快速備餐／法式紙包魚、蒜香辣味蝦

幸福文化 / Amyの私人廚房&好食課營養師團隊
運動後的美味正餐：法式紙包魚。圖／幸福文化 提供
運動後的美味正餐：法式紙包魚。圖／幸福文化 提供

運動後肚子餓得發慌，自己煮不但可以控制熱量，避免飢餓胡亂進食！跟著料理達人Amy老師與專業營養師團隊一起來備餐，而且美味又簡單喔！

【運動後的美味正餐：法式紙包魚】

● 熱量 247kcal、蛋白質 26g、碳水化合物 3g、脂肪 14g

● 材料 / 2人份

鮭魚排 200g

小番茄 5顆

蘆筍 5根

玉米筍 5根

百里香或迷迭香 適量

檸檬 1顆

黑胡椒粉 1/4小匙

海鹽 1/3小匙

白葡萄酒 20cc

橄欖油 1大匙

● 作法

1 洗淨鮭魚排並擦乾，兩面均勻抹上海鹽及黑胡椒粉醃漬10 分鐘，再次擦乾備用；小番茄切半、半顆檸檬切片、半顆榨汁。

2 以烘焙紙鋪底，放上蘆筍檸檬片、魚排、香草，小番茄、玉米筍，淋上白葡萄酒及橄欖油，用烘焙紙包起來。

3 放入預熱好的烤箱或氣炸鍋，以烤溫200℃烤約12分鐘，烤好後打開，擠上檸檬汁即可享用。

● 營養師小提醒

將食材通通包入烘焙紙、放進烤箱，洗個澡出來就能享用美味的料理！法式紙包魚幾乎沒有碳水化合物，是運動後減脂的首選！

【運動後的美味正餐：蒜香辣味蝦】

運動後的美味正餐：蒜香辣味蝦。圖／幸福文化 提供
運動後的美味正餐：蒜香辣味蝦。圖／幸福文化 提供

● 熱量 148cal、蛋白質 24g、碳水化合物 1g、脂肪 5g

● 材料 / 4人份

鮮蝦 12尾

蒜頭 5瓣

辣椒 1根

蔥 　1根

橄欖油 1大匙

米酒 1大匙

調味料

白胡椒粉 2小匙

黑胡椒粉 2小匙

鹽 1小匙

● 作法

1 將蒜頭切成蒜末、辣椒切碎、青蔥切成蔥白和蔥綠；剪去蝦鬚、蝦腳，開蝦背去除腸泥，用少許鹽及米酒（份量外）稍微醃漬去腥。

2 開中火起油鍋，鮮蝦下鍋香煎至上色後推至鍋邊，蒜末、蔥白及辣椒下鍋爆香。

3 加入調味料拌炒均勻，從鍋邊嗆入1 大匙米酒，撒上蔥綠即可起鍋。

● 營養師小提醒

不到200 大卡的料理提供將近25克的蛋白質，愛運動的你如果正在減脂，想要控制好熱量選它就沒錯！

備註：烹調料理時請注意溫度與器材使用安全

【以上摘文選自《增肌減脂！運動前後快速料理》、作者：Amyの私人廚房&好食課營養師團隊、圖文提供：幸福文化、整理：記者柯意如】

書名／《增肌減脂！運動前後快速料理》、作者／Amyの私人廚房、好食課營養師團隊、圖／幸福文化 提供
書名／《增肌減脂！運動前後快速料理》、作者／Amyの私人廚房、好食課營養師團隊、圖／幸福文化 提供

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