彈琴、看書、畫畫竟加深學童近視？醫師透露預防小撇步

許多家長限制孩子使用3C產品，但至診所檢查視力，發現近視度數持續加深，原因竟是看書和彈鋼琴的時間過長。振興醫院眼科部主治醫師呂宜玲表示，讓孩子視力惡化的因素很多，只要「近距離用眼」，如看書、彈鋼琴都有可能使視力惡化，小朋友愈早「近距離用眼」，就有機會導致近視度數增加。

如何預防近視度數加深，呂宜玲建議，平時用眼距離應維持在30公分以上，每30分鐘休息10分鐘，休息時務必盡量放鬆，更要避免在光線不足處用眼，保護黃斑部。至於3C產品的使用，她說，「不是不能使用，而是應該要有限制」，2歲以下兒童不要使用，2歲以上每天不要超過1小時，使用30分鐘就應稍作休息。

除了良好的用眼習慣，兒童的眼睛仍在發育，呂宜玲提醒，應定期至眼科診所追蹤，務必將一年近視增加度數控制在50度內；有些醫師開立散瞳劑，希望可改善假性近視，此時可能導致畏光，建議外出應防曬、配戴帽子、太陽眼鏡等。

呂宜玲表示，國外研究顯示，維生素D能預防近視，但不建議從飲食中攝取，建議每天進行戶外活動2至3小時，曬太陽30分鐘。

均衡飲食也能預防近視加深，橘黃色蔬果如青椒、紅椒、胡蘿蔔，含豐富胡蘿蔔與營養素；深綠色蔬菜如波菜、花椰菜、芥蘭菜有葉黃素；omega-3魚油能保養眼睛、預防乾眼症、心血管疾病，可從鮭魚、鮪魚、秋刀魚等攝取。學童每人每天不同營養素各攝取一個拳頭大小，即可預防近視，不需額外攝取營養品。

●日常眼睛保健法：

1.用眼距離30公分以上，每30分鐘休息10分鐘。 2.攝取橘黃色蔬果：青椒、紅椒、胡蘿蔔等。 3.攝取深綠色蔬菜：波菜、花椰菜、芥蘭菜等。 4.補充omega-3魚油：鮭魚、鮪魚、秋刀魚。 5.每天戶外活動2到3小時。 6.每天曬太陽30分鐘，避免缺乏維生素D。 7.避免在光線不足處用眼，保護黃斑部。