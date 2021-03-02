藥品部分負擔至少40元？診所醫：三天藥才66元不符比例

健保署擬定調漲部分負擔，傳出藥費100元以下免部分負擔將取消，未來藥費300元以下都收40元部分負擔。基層醫療協會理事長，台灣兒科醫學會副理事長林應然表示，診所藥費以簡表申報，三天固定66元，依健保法規定收取20%部分負擔，應該是13元，若收取40元，勢必降低民眾在基層診所就醫意願，恐導致健康管理隱憂。

林應然表示，現在民眾到診所就醫，除了掛號費，已經有50元部分負擔，這是為了落實分級醫療，在不同層級院所收取不同金額的基本部分負擔。站在減少浪費的立場，林應然贊同健保署針對較高價的藥品和高階檢查，收取部分負擔，但診所藥費以簡表申報，三天固定申報66元，這部分如果未來跟民眾收40元，比率相當高，接近六成。

「這豈不是叫民眾不要看病，直接去藥房買藥？」林應然表示，有些民眾自己去藥局買藥，拿到一個夾鏈袋裝的散裝藥品，吃了以後不舒服或沒效，拿到診所來，民眾連藥名是什麼都不知道，醫師也很頭痛。

林應然建議，未來的藥品部分負擔不應以40元為最低金額，應按照健保法第43條規定 「保險對象應自行負擔門診或急診費用之20%」，去推算民眾當次就醫最低的部分負擔金額，或是建議維持現行規定，即百元以下藥費以下免部分負擔。

另外，林應然也指出，西醫基層診所積極投入家庭醫師診和照護計畫多年，收案超過574萬人，健保編列的預算卻沒有符合比例的提升，導致點值多年低於0.8元。過去一年西醫基層診所為防疫貢獻很深，積極通報找出許多病例，沒有從健保得到足夠的支持，總額協商中提案增加基層醫師的上呼吸道感染照護費，每件只希望提高六點診察費，最終核定的版本卻沒有通過，另基層醫師感到灰心和失望。

對此，衛福部社會保險司司長商東福強調，部分負擔方案目前健保署研議中，還在討論階段，歡迎各界踴躍表達意見，衛福部一定會通盤吸收各界意見、納入考量，才會定案，務求確保部分負擔新制不會破壞分級醫療的精神。

至於家醫計畫及總額協商，商東福強調，基層醫療非常重要，對於防疫、守護民眾健康的貢獻很大，不容抹滅，即需求也是衛福部致力於照顧的，因此部長核定的健保總額協商結果，已經高於付費者版本，健保不足之處，也裁定由公務預算去補充，今年總額雖已底定，未來每年度的協商仍會繼續努力。