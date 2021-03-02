會說台語的「巧克力神父」！剛果來台奉獻逾30年，前進偏鄉推動「護苗專案」

來自剛果的高福南神父，是新北市第五位以特殊功勳領到身分證的外國人，還代表台灣會見梵蒂岡教宗。為何大家喊他「巧克力神父」？他寫下哪些傳奇？

結合科技、金融與宗教的產品，並不常見，而這新穎的想法，竟來自於對科技與金融一竅不通的高福南神父。

高福南是天主教全國宗座傳信善會主任。2019年，一場科技產品「易付十字架一卡通手鍊」發布會上，除了研發公司宏碁旗下的酷碁公司、一卡通外，皮膚黝黑，身著繡著十字架的紅色聖帶、白色祭衣的高福南神父，格外受到注目。

他分享初衷，之前酷碁就曾打造一款「智慧玫瑰念珠」，祝禱時，利用念珠感應與App連結，做《玫瑰經》經文導讀，但銷售市場在義大利，高福南就主動向宏碁詢問，有什麼產品可用於台灣，雙方討論一年，打造出這款手鍊。

剛果來台逾30年，終於拿到身分證！

「我每天都配戴出門，由此手鍊還可宣傳福音。」高福南表示，教友們都很喜歡，而且造型簡約，不僅天主教徒、基督徒可用，一般民眾也可穿戴，做為裝飾或行動支付亦可。

來自非洲剛果民主共和國的高福南，現年62歲，已來台超過30年，他積極融入台灣社會，除了與科技公司合作，致力於對貧窮與弱勢家庭兒童的關懷照顧，除獲得內政部96年度（2007年）績優外籍宗教人士表揚。

2017年內政部更以特殊功勳，核准高福南歸化成為我國國民，是新北市第五位以特殊功勳領到身分證的外國人，2019年還獲得新北市長侯友宜頒發績優宗教團體「個人貢獻獎」的肯定。

雖然是外國人面孔，但一口流利的國語，甚至台語也很「輪轉」，與教友、社區居民、大人小孩都毫無距離的相處，因此認識他的人，都親切地喚他「巧克力神父」。

說到這個綽號，高福南開懷大笑地說，是台中霧峰小朋友第一次見到他，看他膚色，還以為他沒洗澡，就用巧克力來形容他，但高福南絲毫不介意，「我知道小朋友是無心，我也很喜歡巧克力，不會認為是種族歧視。」而他因為對孩子們慈祥態度，宛如巧克力老少咸宜，小朋友才因此這樣稱呼他。

高福南說，靈魂深處早認為自己就是台灣人，「我連作夢都是用台語！」他的思考方式、做事方法，都已與台灣人無異。

志願來台，至今每天學台語

自小就以神父為志願的高福南，歷經10幾年的栽培，準備分發到各地傳教時候，他選填了美國、日本與台灣為前三志願，最後被指派到台灣，不過當時他對於台灣印象，只停留於課本上的「福爾摩沙Formosa」（台灣）而已。

從課本中僅知道是個「沒有石油、靠農產品、高科技為主要產業」的國家，因此還花了四年的時間準備來台。1989年抵台後，先在語言中心學中文，而學台語過程中，還發生過因不諳文化與語言的誤解。

有人教他，可以稱讚女生「真水」（很漂亮），他就跟台語老師說了這句，老師一聽，連搖手說「沒有啦」。他以為，是自己說反了，所以老師才會說「沒有」，殊不知，是華人社會一貫的謙虛反應，於是他又問人，漂亮的相反詞是什麼，然後隔天跟老師說，「妳今天穿這樣真䆀」（很醜）。

沒想到，老師臉垮下來，立刻走出教室，外籍學生們面面相覷，不明白怎麼了，後來，神父約談高福南，他才知道是他說錯話了。於是了解，各地人文生活習俗，皆不相同，不是只要學會語言就好。

直到現在，高福南仍每天勤練台語，持續精進，「我只要在家、開車就會打開台語電台來聽，並且常收看台語節目，譬如當年的《天天開心》。」

陪台灣人走過921大地震、八八風災

1997年，他經歷了在非洲，從沒遇過的地牛翻身。

921大地震發生時，他剛好被派到台中霧峰，突如其來的天搖地動、還有地震引發的火災，「還一度以為是阿共仔（中國共產黨）打來，」還好自己還可以行動，立刻開始救災。那晚，協助救出了30多條生命，自己腳流血了，都恍然未覺。

就連他所待的天主堂也被震垮，雖然想要重建，無奈沒資金，為了籌錢，他開車扛物資義賣，由於當地有許多佛像、道教雕刻、神桌，他都不避諱取來義賣。

教友們看到他穿羅馬領的衣服，卻在賣神桌，脫口喊：奈ㄟ阿內（怎麼這樣）！高福南回說，沒關係啦，有籌到錢就好，都是大家的愛心。

921地震之後，有許多小朋友也成為災民，他格外關注，投入心力，關懷貧弱兒童的發展，協助博愛基金會成立「霧峰兒童教育關懷站」。提供物資外，也有課後與心靈的輔導。

在歷經921地震，10年後，八八風災發生，那時電視轉播災情，高福南立刻跟別人借車，擔心災民斷糧，想前往災區救助。於是，他號召台中教友提供蔬果、奶粉、米等物資，由於當地水電中斷，他們摸黑開車挺進到嘉義縣山區達邦、特富野、里佳村落、屏東霧台。

人力、物資缺乏下，不斷有災民說，已經三天沒吃青菜，高福南協助物資募捐，得來冰箱、發電機，用貨車運送，搬進災區。

令他印象深刻的是，原住民災民不想一直被安置在收容處，歸心似箭想回部落重建，他覺得很感動，感受到他們對家園的思鄉之情與堅韌。

幾乎全台22縣市都跑遍的高福南，目前遷至永和區天主堂。2016年擔任傳信善會台灣區代表，並在近幾年每年到梵蒂岡參加「宗座傳信善會年度大會」，獲得教宗方濟各接見。

護苗專案》協助缺乏家庭關愛的孩童

由於關心弱勢與偏鄉兒童，單親、隔代教養的孩童往往面臨缺乏家庭關愛問題，2017年高福南與教友們合作規劃「護苗專案」，由教友一至三人組成「護苗天使」，認養一位南投仁愛鄉部落孩子。

透過密切互動與關愛，補強孩子們在成長過程中，對親情、家庭教育的需求與渴望，「有人愛他，他才會有自信，搞不好從原本輟學的命運，改變成有機會上大學。」他說，對於領養者，也能從中學習愛人，「投資小孩，就等於投資自己」。

此外，高福南也關心移工狀況。許多移工因為逃逸、偷渡等問題，被送至監獄，他也協助安排會越語、印尼語等神父做翻譯，並且經常到監獄傳福音，了解移工、新住民在台灣的困難處，盡力幫忙。

採訪後的下一個禮拜，他又要去宜蘭大同鄉寒溪部落關懷小朋友，巧克力神父，持續關懷台灣這片土地，讓偏鄉孩子、弱勢族群，不再徬徨無依。

（作者／沈瑜 本文出自2021.3.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）