「1瓶抵12瓶」理科太太賣維他命功能誇大？ 食藥署要查

網紅理科太太與理科先生開發號稱「1瓶抵12瓶」、「讓人狀態好到爆炸」的「太空人維他命」，透過募資平台「嘖嘖」開放民眾訂購，才短短幾天就達到募資目標，累積金額高達三千多萬。但理科太太的「太空人維他命」宣稱有「五大體感」可增強體力等用詞，是否涉及食品廣告涉及誇張易生誤解？衛福部食藥署表示，初步認定無違法，但將再請衛生局調查。

理科太太的「維他命」一罐60粒，原價新台幣兩千元，但其宣稱30天就有感覺，可以增加體力、提升工作效率、精神變好、幫助入睡、讓思緒靈敏，因此上月24日透過募資平台以來，短短幾天就衝破既定的一百萬募資目標，超過3200萬新台幣。

食藥署企科組科長黃建隆表示，理科太太的募資網頁中宣稱的是「保健食品」，並非需要認證的「健康食品」，因此屬於一般食品。

但根據食安法規定，禁止食品標示、宣傳或廣告誇張、易生誤解或宣稱醫療效能，如宣稱治失眠、改善過敏體質、增強記憶力等。

不過，黃建隆表示，初步看過募資網頁裡置入的影片和廣告內容，其功能性宣稱並沒有明顯誇大。

但其中，商品宣稱五大體感、獨特配方和特殊萃取的成分的部分，食藥署還必須釐清是否與事實相符，以及是否有證據可以佐證這些宣稱的功能性；另，萃取物有關基改與非基改的部分，也要釐清是否屬實，都會要求衛生局對廠商做進一步釐清。